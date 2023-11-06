Вартість газу на заправках Полтавщини сьогодні зросла на 1,5 грн: ціни на пальне 6 листопада

Сьогодні, 15:10 Переглядів: 143

Після вихідних, у понеділок, 6 листопада, ціни на бензин та дизельне пальне на заправках Полтавщини не змінилися, а от середня вартість зрідженого газу зросла за один день майже на 1,5 гривні. Ціни підвищили на усіх мережах автозаправок. Газ дешевше 30 грн за літр тепер знайти не так просто.

Нагадаємо, у липні 2023 року в Україні почали зростати ціни на автомобільне пальне. У серпні-вересні зростання цін продовжилося, а у жовтні подорожчання бензину та дизеля майже припинилося, а зріджений газ продовжував дорожчати майже щодня.

Додамо, що на ціни впливають кілька факторів, включаючи світові ціни на нафту, витрати на розмитнення, а також курс гривні на валютних ринках. Хвилю подорожчання автомобільного пального у липні спровокувало відновлення акцизів та ПДВ на пальне в Україні до довоєнного рівня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 6.11.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 58,07 0,00 0% Бензин А-95 55,52 0,00 0% Бензин А-92 53,87 0,00 0% Дизельне пальне 55,74 0,00 0% Газ автомобільний 30,55 +1,48 +5,091%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 6.11.2023 р.