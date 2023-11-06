Вітрова електростанція на Кременчуччині матиме потужність 650 МВт — майже стільки споживає уся область

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 108

Минулого тижня компанія ДТЕК ВДЕ повідомила, що починає виконувати передпроєктні роботи щодо розміщення Полтавської вітрової електричної станції (ВЕС). Її планується збудувати на території Глобинської територіальної громади.

У ДТЕК ВДЕ заявляють, що компанія планує забезпечити Полтавський регіон електроенергією та підвищити енергетичну безпеку України.

Наприкінці жовтня підписано договір з виконкомом Глобинської міської ради на виконання комплексу робіт з просторового планування. Планується провести комплекс інженерно-геодезичних вишукувань, роботи з розроблення детального плану територій, у тому числі складання звіту з екологічної оцінки, а також комплекс землевпорядних, земельно-кадастрових та землеоціночних робіт. Усі передпроєктні роботи компанія планує завершити до травня 2024 року.

На ранковому брифінгу у начальника Кременчуцької районної військової адміністрації журналісти запитали у Олега Лєдніка про потужність майбутньої вітроелектростанції.

Він повідомив, що її проєктна потужність становитиме 650 МВт, що дозволить забезпечити понад половини потреби Полтавщини в електроенергії.

— Уся Полтавщина перед війною споживала приблизно 850 МВт. То ж, будівництво вітрової електростанції на Глобинщині забезпечить понад половину потреби області. Окрім енергетичного забезпечення регіону це ще й величезні інвестиції, нові робочі місця, розвиток інфраструктури, — пояснив Олег Лєднік.

Як зазначають у ДТЕК ВДЕ, після закінчення просторового планування, компанія проводитиме орнітологічні дослідження, які обовʼязковою частиною підготовчих робіт до будівництва вітрового парку.

Нагадаємо, 11 квітня цього року представники компанії ДТЕК ВДЕ провели брифінг в одній із територіальних громад Кременчуцького району. На ній вони розповіли про свою компанію та принципи, за якими вона співпрацює з місцевими громадами, в яких будує вітрові або сонячні електростанції. Представники ДТЕК ВДЕ особливо наголошували на темі соціального партнерства та тому, яку користь може принести громаді можливе будівництво вітрової електростанції.

Тоді наголошувалося, що плани будівництва вітрової електростанції на Полтавщині, це не конкретні плани, а лише наміри. І що компанія вивчає різні регіони для початку реалізації свого проєкту, а Кременчуччина — лише один із можливих варіантів. Вочевидь, компанія ДТЕК ВДЕ визначилася зі своїм вибором.