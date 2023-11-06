Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор Крук
Захищаємо права людини чи Україну: про війну, мобілізацію, безкарність ухилянтів та безправність силовиків
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Бізнес/Робота, Ділові новини, Полтавщина

Вітрова електростанція на Кременчуччині матиме потужність 650 МВт — майже стільки споживає уся область

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 108

 

Компанія ДТЕК ВДЕ починає виконувати передпроєктні роботи щодо розміщення вітрової електростанції на території Глобинської громади

Минулого тижня компанія ДТЕК ВДЕ повідомила, що починає виконувати передпроєктні роботи щодо розміщення Полтавської вітрової електричної станції (ВЕС). Її планується збудувати на території Глобинської територіальної громади.

У ДТЕК ВДЕ заявляють, що компанія планує забезпечити Полтавський регіон електроенергією та підвищити енергетичну безпеку України.

Наприкінці жовтня підписано договір з виконкомом Глобинської міської ради на виконання комплексу робіт з просторового планування. Планується провести комплекс інженерно-геодезичних вишукувань, роботи з розроблення детального плану територій, у тому числі складання звіту з екологічної оцінки, а також комплекс землевпорядних, земельно-кадастрових та землеоціночних робіт. Усі передпроєктні роботи компанія планує завершити до травня 2024 року.

На ранковому брифінгу у начальника Кременчуцької районної військової адміністрації журналісти запитали у Олега Лєдніка про потужність майбутньої вітроелектростанції.

Він повідомив, що її проєктна потужність становитиме 650 МВт, що дозволить забезпечити понад половини потреби Полтавщини в електроенергії.

— Уся Полтавщина перед війною споживала приблизно 850 МВт. То ж, будівництво вітрової електростанції на Глобинщині забезпечить понад половину потреби області. Окрім енергетичного забезпечення регіону це ще й величезні інвестиції, нові робочі місця, розвиток інфраструктури, — пояснив Олег Лєднік.

Як зазначають у ДТЕК ВДЕ, після закінчення просторового планування, компанія проводитиме орнітологічні дослідження, які обовʼязковою частиною підготовчих робіт до будівництва вітрового парку.

Нагадаємо, 11 квітня цього року представники компанії ДТЕК ВДЕ провели брифінг в одній із територіальних громад Кременчуцького району. На ній вони розповіли про свою компанію та принципи, за якими вона співпрацює з місцевими громадами, в яких будує вітрові або сонячні електростанції. Представники ДТЕК ВДЕ особливо наголошували на темі соціального партнерства та тому, яку користь може принести громаді можливе будівництво вітрової електростанції.

Тоді наголошувалося, що плани будівництва вітрової електростанції на Полтавщині, це не конкретні плани, а лише наміри. І що компанія вивчає різні регіони для початку реалізації свого проєкту, а Кременчуччина — лише один із можливих варіантів. Вочевидь, компанія ДТЕК ВДЕ визначилася зі своїм вибором.

На Кременчуччині можуть збудувати вітрову електростанцію: у ДТЕК ВДЕ розповіли, що це дасть регіону
1
Автор: Віктор Крук
Теги: вітровий парк вітрова електростанція Кременчуцька РВА Глобинська міська територіальна громада Глобине
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 44 від 2 листопада 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 43 від 26 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 42 від 19 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 41 від 12 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх