На Кременчуччині можуть збудувати вітрову електростанцію: у ДТЕК ВДЕ розповіли, що це дасть регіону

Кременчуччина з вітряками нагадуватиме європейські країни. Якщо проєкт реалізують, електростанція почне генерувати енергію з 2026 року
Кременчуччина може отримати інвестиції на мільярди доларів від найбільшої енергетичної компанії України - ДТЕК ВДЕ. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, але у нашому районі хоче збудувати саме екологічну вітрову електростанцію. Це поки не конкретні плани найбільшого приватного інвестора України в енергетичній галузі, а скоріше наміри. Компанія вивчає різні регіони для початку реалізації свого проєкту і Кременчуччина – лише один із можливих варіантів.
Представники компанії сьогодні, 11 квітня, провели робочу зустріч та брифінг в одній із територіальних громад Кременчуцького району (ред. - через обмеження воєнного стану ми не повідомляємо, яка це громада). На ній представникам громади, району та журналістам розповіли про ДТЕК ВДЕ та принципи, за якими компанія співпрацює з місцевими громадами, в яких будує вітрові або сонячні електростанції. Представники ДТЕК ВДЕ особливо наголошували на темі соціального партнерства та тому, яку користь може принести громаді можливе будівництво вітрової електростанції. Про це розповів заступник генерального директора ТОВ «ДТЕК ВДЕ» Олег Соловей.
Операційна компанія ДТЕК ВДЕ займається виключно проєктами відновлюваної генерації – вітровими та сонячними електростанціями.
Він зауважив, що енергетична система країни зазнала значних ушкоджень внаслідок військової агресії росії, а розвиток відновлювальної енергетики забезпечує енергетичну незалежність України. Зелений «портфель» компанії сьогодні — це 1 ГВт сонячних та вітрових електростанцій.
Олег Соловей розповів, що не зважаючи на повномасштабну військову агресію росії проти України, ДТЕК ВДЕ завершує будівництво першої черги Тилігульської вітрової електростанції потужністю 114 МВт із загальної проєктної потужності в 500 МВт. Цієї весни 19 її вітротурбін почнуть генерувати електроенергію для підтримки енергобалансу України.
Початок реалізації проєкту будівництва вітрової електростанції на Кременчуччині залежить від того, чи знайде компанія порозуміння з керівниками громади та району, а також від ставлення мешканців до цього будівництва. ДТЕК ВДЕ збирається спочатку провести перемовини, вивчити громадську думку й лише після цього підписати Меморандум про партнерство з територіальною громадою про початок реалізації проєкту.
Отже, громадська думка для компанії в пріоритеті. У Меморандумі будуть прописані зобов’язання компанії у соціальній сфері.
Представник ДТЕК ВДЕ відповів на запитання, що може отримати територіальна громада та район в цілому від залучення такої великої інвестиції.
По-перше, ДТЕК ВДЕ - це найбільший приватний національний інвестор, який реалізує екологічні проєкти. Так звана «зелена енергетика» не несе ніякої шкоди екології та природному середовищу.
По-друге, компанія працює по «білому», зарплати в ній доволі високі, а це податки до місцевих бюджетів та потенційні можливості для розвитку малого бізнесу. Крім того, ДТЕК ВДЕ підтримує малий бізнес у громадах, де реалізує свої проєкти, й шляхом залучення грантів від міжнародних організацій. Олег Соловей заявив, що в ході будівництва електростанції буде залучено до 500 працівників (водії, будівельники, монтажники, електрики тощо), а після закінчення будівництва експлуатувати електростанцію буде близько 30 працівників плюс служба охорони вітряків.
По-третє, реалізація програми передбачає розвиток інфраструктури громади та району.
А особливу увагу представник ДТЕК ВДЕ приділив соціальному партнерству, наголосивши, що компанія є соціально відповідальною та реалізує багато соціальних проєктів у тих громадах, де будує свої об’єкти. Олег Соловей розповів про конкретні проєкти підтримки закладів освіти, охорони здоров’я, розвитку дитячого спорту та благоустрою населених пунктів.
Якщо ДТЕК ВДЕ знайде порозуміння з керівництвом громади та реалізацію проєкту підтримають її мешканці, то у 2023 році компанія проведе орнітологічне дослідження шляхів міграції птахів, щоб розміщення вітряків не нашкодило їх перельотам, вивчить розу вітрів, розробить детальний план території, техніко-економічне обґрунтування будівництва та програму соціального партнерства.
У 2024 році може бути отримане погодження від «Укренерго» по потужності електростанції, проведено проєктування будівництва та відведення земель під майбутні вітряки. Протягом 2025 року відбудеться саме будівництво, а у 2026 році вітрова електростанція може бути введена в експлуатацію.
Відповідаючи на запитання фермерів щодо того, чи не отримають фермери шкоду від розміщення вітряків, Олег Соловей заявив, що ДТЕК ВДЕ укладе договори з власниками та користувачами земель, які будуть залучені в будівництві, в яких передбачить відшкодування усіх втрат. Крім того, під час будівництва компанія при необхідності будує під'їзні шляхи до вітротурбін, а після запуску проєкту залишає їх громаді.
Представник ДТЕК ВДЕ також розвіяв міфи, які існують щодо розміщення вітряків.
Він також спростував інші міфи: про нібито небезпечні магнітні поля, про те, що вітряки розганяють хмари й від того не буває дощів, про вітер, який здіймається від роботи вітряків.
Про можливу реалізацію проєкту будівництва вітрової електростанції на робочій зустрічі висловився начальник Кременчуцької районної адміністрації Олег Лєднік.
Отже, Кременчуччина невдовзі може нагадувати ландшафти багатьох європейських країн з вітряками у полі.
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