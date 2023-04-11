На Кременчуччині можуть збудувати вітрову електростанцію: у ДТЕК ВДЕ розповіли, що це дасть регіону

Сьогодні, 18:14 Переглядів: 756

Кременчуччина з вітряками нагадуватиме європейські країни. Якщо проєкт реалізують, електростанція почне генерувати енергію з 2026 року

Кременчуччина може отримати інвестиції на мільярди доларів від найбільшої енергетичної компанії України - ДТЕК ВДЕ. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, але у нашому районі хоче збудувати саме екологічну вітрову електростанцію. Це поки не конкретні плани найбільшого приватного інвестора України в енергетичній галузі, а скоріше наміри. Компанія вивчає різні регіони для початку реалізації свого проєкту і Кременчуччина – лише один із можливих варіантів.

Представники компанії сьогодні, 11 квітня, провели робочу зустріч та брифінг в одній із територіальних громад Кременчуцького району (ред. - через обмеження воєнного стану ми не повідомляємо, яка це громада). На ній представникам громади, району та журналістам розповіли про ДТЕК ВДЕ та принципи, за якими компанія співпрацює з місцевими громадами, в яких будує вітрові або сонячні електростанції. Представники ДТЕК ВДЕ особливо наголошували на темі соціального партнерства та тому, яку користь може принести громаді можливе будівництво вітрової електростанції. Про це розповів заступник генерального директора ТОВ «ДТЕК ВДЕ» Олег Соловей.

Операційна компанія ДТЕК ВДЕ займається виключно проєктами відновлюваної генерації – вітровими та сонячними електростанціями.

- Це енергетика майбутнього. Вона чиста, екологічна та безпечна. Стратегія розвитку компанії відповідає Енергетичній стратегії України, яка спрямована на збільшення частки зеленої генерації в енергобалансі країни, - наголосив Олег Соловей.

Він зауважив, що енергетична система країни зазнала значних ушкоджень внаслідок військової агресії росії, а розвиток відновлювальної енергетики забезпечує енергетичну незалежність України. Зелений «портфель» компанії сьогодні — це 1 ГВт сонячних та вітрових електростанцій.

Олег Соловей розповів, що не зважаючи на повномасштабну військову агресію росії проти України, ДТЕК ВДЕ завершує будівництво першої черги Тилігульської вітрової електростанції потужністю 114 МВт із загальної проєктної потужності в 500 МВт. Цієї весни 19 її вітротурбін почнуть генерувати електроенергію для підтримки енергобалансу України.

Якщо вітряки ДТЕК ВДЕ з’являться на Кременчуччині, що це дасть територіальній громаді та району?

Початок реалізації проєкту будівництва вітрової електростанції на Кременчуччині залежить від того, чи знайде компанія порозуміння з керівниками громади та району, а також від ставлення мешканців до цього будівництва. ДТЕК ВДЕ збирається спочатку провести перемовини, вивчити громадську думку й лише після цього підписати Меморандум про партнерство з територіальною громадою про початок реалізації проєкту.

Отже, громадська думка для компанії в пріоритеті. У Меморандумі будуть прописані зобов’язання компанії у соціальній сфері.

Представник ДТЕК ВДЕ відповів на запитання, що може отримати територіальна громада та район в цілому від залучення такої великої інвестиції.

По-перше, ДТЕК ВДЕ - це найбільший приватний національний інвестор, який реалізує екологічні проєкти. Так звана «зелена енергетика» не несе ніякої шкоди екології та природному середовищу.

По-друге, компанія працює по «білому», зарплати в ній доволі високі, а це податки до місцевих бюджетів та потенційні можливості для розвитку малого бізнесу. Крім того, ДТЕК ВДЕ підтримує малий бізнес у громадах, де реалізує свої проєкти, й шляхом залучення грантів від міжнародних організацій. Олег Соловей заявив, що в ході будівництва електростанції буде залучено до 500 працівників (водії, будівельники, монтажники, електрики тощо), а після закінчення будівництва експлуатувати електростанцію буде близько 30 працівників плюс служба охорони вітряків.

По-третє, реалізація програми передбачає розвиток інфраструктури громади та району.

А особливу увагу представник ДТЕК ВДЕ приділив соціальному партнерству, наголосивши, що компанія є соціально відповідальною та реалізує багато соціальних проєктів у тих громадах, де будує свої об’єкти. Олег Соловей розповів про конкретні проєкти підтримки закладів освіти, охорони здоров’я, розвитку дитячого спорту та благоустрою населених пунктів.

- Компанія фінансує лише ті проєкти, які насправді потребує громада та її мешканці. Спільна робоча група, до якої входить актив громади, вивчає це питання та дає нам рекомендації. Тільки після цього приймається рішення. За три останні роки ми інвестували у розвиток громад 26 млн грн. Зазвичай це співфінансування на умовах 70% - від ДТЕК ВДЕ, 30% - з бюджету громади, - зазначив Олег Соловей.

У які строки можлива реалізація проєкту?

Якщо ДТЕК ВДЕ знайде порозуміння з керівництвом громади та реалізацію проєкту підтримають її мешканці, то у 2023 році компанія проведе орнітологічне дослідження шляхів міграції птахів, щоб розміщення вітряків не нашкодило їх перельотам, вивчить розу вітрів, розробить детальний план території, техніко-економічне обґрунтування будівництва та програму соціального партнерства.

У 2024 році може бути отримане погодження від «Укренерго» по потужності електростанції, проведено проєктування будівництва та відведення земель під майбутні вітряки. Протягом 2025 року відбудеться саме будівництво, а у 2026 році вітрова електростанція може бути введена в експлуатацію.

Відповідаючи на запитання фермерів щодо того, чи не отримають фермери шкоду від розміщення вітряків, Олег Соловей заявив, що ДТЕК ВДЕ укладе договори з власниками та користувачами земель, які будуть залучені в будівництві, в яких передбачить відшкодування усіх втрат. Крім того, під час будівництва компанія при необхідності будує під'їзні шляхи до вітротурбін, а після запуску проєкту залишає їх громаді.

Про міфи, які існують щодо вітряків

Представник ДТЕК ВДЕ також розвіяв міфи, які існують щодо розміщення вітряків.

- Говорять, що вони шкодять птахам, але це неправда – в місцях реалізації наших проєктів птахів стало навіть більше. Інший міф, що вітряки створюють постійний шум – це також неправда. Ми будуємо вітряки поза межами населених пунктів та використовуємо сучасні турбіни, які майже не створюють шуму. На відстані 10 мерів він відчувається як шум від пральної машинки, а на відстані 20-30 метрів його взагалі не чути, - пояснив Олег Соловей.

Він також спростував інші міфи: про нібито небезпечні магнітні поля, про те, що вітряки розганяють хмари й від того не буває дощів, про вітер, який здіймається від роботи вітряків.

- Вітряки не створюють вітер, а навпаки його затримують. Це краще для сільського господарства. Є дослідження, що одна вітрова електростанція дорівнює 400 метрам лісозахисної смуги, - заявив представник ДТЕК ВДЕ.

Таких інвестицій у Кременчуцькому районі ще не залучали

Про можливу реалізацію проєкту будівництва вітрової електростанції на робочій зустрічі висловився начальник Кременчуцької районної адміністрації Олег Лєднік.

- Таких великих інвестицій Кременчуцький район останні роки не залучав. Це і нові робочі місця з великою зарплатою, і підвищення конкурентоздатності регіону, і розвиток територіальної громади через соціальні проєкти, інфраструктуру, і енергетична незалежність та й просто реклама для нашого району. Якщо громадські слухання та опитування покажуть підтримку цього проєкту з боку мешканців громади, то буде підписаний Меморандум і Програма соціального партнерства, - заявив Олег Лєднік.

Отже, Кременчуччина невдовзі може нагадувати ландшафти багатьох європейських країн з вітряками у полі.