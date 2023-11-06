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Продаж автомобілів для ЗСУ: прокуратура підозрює жителів Кременчука у шахрайстві

Сьогодні, 14:44 Переглядів: 212

 

Слідчі шукають організатора злочинної групи

Полтавська обласна прокуратура підозрює 30-річного жителя Кременчука та двох спільниць у шахрайстві на продажі автомобілів для потреб ЗСУ. Про це повідомили в обласній прокуратурі 6 листопада.

За даними слідства, чоловік на одній із торговельних платформ розміщував оголошення про продаж автомобілів для потреб військових, спілкувався з покупцями, переконував надіслати на банківську картку передоплату. Після того, як він отримував гроші, на зв’язок не виходив.

Спільниці у банківських установах оформлювали рахунки, отримували гроші, які учасники групи розподіляли між собою, розповіли в прокуратурі.

За попередніми підрахунками, кременчужани завдали кільком десяткам жертв збитків на загальну суму понад 1 млн грн.  

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Жінкам повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 190 КК України).

Окрім цього, суд обрав їм запобіжні заходи — тримання під вартою з можливістю внесення застави. Нині слідчі шукають організатора групи.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: шахрайство ЗСУ
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