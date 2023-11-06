У гаражі кременчужанина поліціянти знайшли викрадений Daewoo

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Чоловікові загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі

Вчора, 5 листопада, близько 5.00, у Кременчуці у 23-річного місцевого жителя викрали автомобіль Daewoo. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Поліцейські знайшли викрадений автомобіль в одному з гаражних кооперативів, розташованих на Молодіжному. Там же виявили чоловіка, який може бути причетним до злочину. Ним виявився 39-річний місцевий мешканець.

За цим фактом поліція розпочала досудове розслідування за ч.1 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі.