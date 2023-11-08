На Кременчуччині чоловік незаконно перевозив 100 кілограмів риби — поліція

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Вчора, 7 листопада, близько 23.30 під час патрулювання поблизу села Бугаївка Кременчуцького району правоохоронці побачили 49-річного чоловіка, який перевозив у багажнику автомобіля ВАЗ близько 100 кілограмів свіжовиловленої риби без відповідних документів. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Речові докази поліціянти вилучили.

За цим фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує максимальне покарання — до 3 років обмеження волі.

Наразі тривають слідчі дії.