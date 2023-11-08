Кременчужани візьмуть участь у чемпіонаті України з плавання в складі збірної Полтавщини

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 165

До збірної спортсмени потрапили після участі в обласному чемпіонаті

Двоє кременчуцьких спортсменів, Аміна Панчак та Даніїл Блащук, візьмуть участь у чемпіонаті України з плавання. Про це повідомили на Facebook-сторінці кременчуцької спортивної школи №1.

Змагання проходитимуть у Броварах і триватимуть з 13 до 15 листопада. У збірну кременчужани потрапили після участі у відкритому чемпіонаті області з плавання у Полтаві 1-2 листопада. Тоді Аміна Панчак здобула 2 золоті та 2 срібні медалі у різних категоріях, розповіли у спортшколі.

До змагань спортсменів готували тренерки Анна Келембет та Оксана Колісник.