У Міноборони пояснили, що перехід на контрактну армію відбудеться після війни

Поки триває повномасштабна війна з Росією, Збройні сили України не зможуть перейти на військову службу лише за контрактом і призов за мобілізацією залишиться.
Про це заявив в ефірі Радіо Свобода керівник управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк.
Так він відповів на запитання, чи можливо реалізувати один із пунктів нової Концепції військової кадрової політики відомства до 2028 року, яку 5 листопада затвердив міністр оборони Рустем Умєров.
За його словами, над системою рекрутингу Міноборони вже розпочало роботу.
Нагадаємо, що, нова Концепція військової кадрової політики до 2028 року передбачає, зокрема те, що ЗСУ перейдуть на військову службу за контрактом, а строкову військову службу замінять інтенсивною військовою підготовкою громадян призовного віку.
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