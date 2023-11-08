У Міноборони пояснили, що перехід на контрактну армію відбудеться після війни

Сьогодні, 14:40 Переглядів: 163

Концепція військової кадрової політики — це не конкретний план дій, а лише їх напрямок

Поки триває повномасштабна війна з Росією, Збройні сили України не зможуть перейти на військову службу лише за контрактом і призов за мобілізацією залишиться.

Про це заявив в ефірі Радіо Свобода керівник управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк.

Так він відповів на запитання, чи можливо реалізувати один із пунктів нової Концепції військової кадрової політики відомства до 2028 року, яку 5 листопада затвердив міністр оборони Рустем Умєров.

— Це не може бути реалізовано, доки триває війна. Контрактна армія — це питання мирного часу. І я б навіть додав, що це питання часу, коли Україна зможе собі дозволити не бути в постійній активній обороні. Треба розуміти, що концепція — це ще не план дій, власне, план і кроки мають бути напрацьовані, — пояснив Ілларіон Павлюк.

За його словами, над системою рекрутингу Міноборони вже розпочало роботу.

Нагадаємо, що, нова Концепція військової кадрової політики до 2028 року передбачає, зокрема те, що ЗСУ перейдуть на військову службу за контрактом, а строкову військову службу замінять інтенсивною військовою підготовкою громадян призовного віку.