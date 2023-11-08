На Біланівському ГЗК створили добровільну пожежну команду

Для оперативного реагування на ймовірні надзвичайні ситуації на Біланівському ГЗК, що входить до Групи Ferrexpo, офіційно працює добровільна пожежна команда.
У квітні 2023 року на Біланівському ГЗК створили пожежну бригаду. До її складу увійшли 12 штатних працівників підприємства: енергетики, електрослюсарі та гірничі майстри в кар’єрі. Працівники з комбінату не звільнялись і продовжують виконувати свої посадові обов’язки, проте, в разі виникнення надзвичайної ситуації ці сміливі співробітники швидко переодягнуться й оперативно прибудуть на місце займання.
Вони пройшли навчання в центрі технічної експертизи Ferrexpo, стажувалися в команді професіоналів аварійно-рятувальної служби Полтавського ГЗК, що обслуговують Єристівський ГЗК і дислокуються на його території. За потреби пожежна команда може прибути для ліквідації пожежі не лише на території підприємства, а й у населені пункти, розташовані поруч, — селище Нова Галещина, села Бондарі, Остапці та Василенки.
Очолює команду Віталій Янча, який має багаторічний досвід роботи в ДСНС і тривалий час працює на підприємствах групи Ferrexpo у сфері цивільного захисту й пожежної безпеки.
Щоб пожежна команда могла працювати максимально ефективно, БГЗК придбав для неї сучасний пожежний автомобіль на шасі німецького виробництва MAN підвищеної прохідності, оснащений усім необхідним для оперативного гасіння пожежі. У цистерну вміщається 5000 л води, 400 л піноутворювача та 120 л вуглекислоти, щоб гасити різні види пожеж у різних умовах. Сьогодні аналогів пожежного автомобіля БГЗК у регіоні немає.
За погодженням з Головним управлінням ДСНС України в Полтавській області пожежної команди БГЗК включено в План залучення сил та засобів цивільного захисту, щоб мати можливість допомогти в біді прилеглим громадам.
Під час щомісячних тренувань учасники пожежної команди пропрацювують різноманітні сценарії виникнення пожеж з умовною кількістю потерпілих. Якщо під час першого заняття рятувальники встигали прибути на місце подій за 15 хвилин, то нині цей показник становить усього 9 хвилин.
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