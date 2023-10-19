У Кременчуцькому районі солдат в запасі відмовився брати «бойову повістку»

Сьогодні, 08:20 Переглядів: 345

13 жовтня Комсомольський міський суд покарав жителя Горішніх Плавнях, який відмовився підписувати «бойову повістку» і проігнорував мобілізаційне розпорядження. Чоловік не з’явився у «військкоматі» на призначений час.

Про це стало відомо з вироку, розміщеному у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

У документі сказано, що обвинувачений — солдат в запасі. У вересні чоловік пройшов ВЛК і його визнали придатним до військової служби. Вже за кілька днів обвинувачений отримав «бойову повістку», але відмовився її підписувати. У визначений термін солдат не з’явився у «військкоматі» — таким чином він ухилився від призову.

У суді чоловік визнав вину і заявив, що свідомо проігнорував розпорядження. Обвинувачений отримав рік іспитового терміну.

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