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Надзвичайні новини, Полтавщина

Житель Полтавщини відмовився брати «бойову повістку» через народження дитини

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 797

 

Чоловік виявив готовність допомагати військовим грошима та медом

Лохвицький районний суд покарав жителя с. Васильки Лохвицького району в ухиленні від призову на військову службу. Чоловік відмовився від бойової повістки і пояснив своє рішення тим, що у нього народилась довгоочікувана дитина після 12 років шлюбу.

Про це стало відомо з вироку, розміщеному у Єдиному державному реєстрі судових рішень 3 жовтня.

У документі вказано, що 15 вересня жителя Лохвицького району визнали придатним до військової служби. Вже наступного дня, 16 вересня, під час вручення бойової повістки обвинувачений написав заяву, у якій відмовився її отримувати.

Своє рішення пояснив тим, що у нього народилась дитина лише після 12 років шлюбу. Чоловік безробітній, займається пасікою і, за його словами, готовий надавати допомогу військовим, як продуктами бджільництва, так і грошима.

Чоловікові мали призначити покарання у виді 3 років позбавлення волі, передбаченого ст. 336 КК України. Суд затвердив угоду між обвинуваченим та слідством. Чоловік отримав лише рік іспитового строку.

На думку суду, обвинувачений має щомісячно в межах своїх можливостей перераховувати кошти на на підтримку ЗСУ.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: суд ухилянти ТЦК та СП
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