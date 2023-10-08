Успішний тиждень: що обіцяють зірки усім знакам Зодіаку на 9-15 жовтня

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 1

Овен (21.03-20.04)

Тиждень сприятливий для поїздок, вiдряджень, подорожей. Вiн може бути особливо вдалим для громадських дiячiв, юристiв, медикiв. Прекрасний час для любовi i романтичних пригод. Активний тиждень, що сприяє творчим пошукам. Овни можуть проявляти активнiсть i фантазiю. Цей перiод вельми вдалий для наведення ладу в будинку, ремонту, впорядкування квартири або переїзду. Сприятливi днi: 9, 14; несприятливi: 10.

Телець (21.04-21.05)

Тiльцi вiдчуватимуть себе чудово. Усе буде так, як їм хотiлося б: уся сiм`я в зборi, дiти радують, близькi хочуть у всьому допомогти. Зараз дуже вдалий час, щоб пiдняти свiй авторитет в очах коханої людини i всiєї вашої сiм`ї. Вихiднi днi проведiть вдома, але не думайте нудьгувати! I не звертайте уваги на дрiбнi негаразди, це всього лише дрiбницi життя. Сприятливi днi: 12; несприятливi: 10.

Близнюки (22.05-21.06)

Тиждень сприятливий для початку будь-якої важливої справи, використання iнформацiї. Можливо, що у Близнюкiв виникнуть ностальгiчнi настрої. Починається перiод активної боротьби Близнюкiв з шкiдливими звичками, пороками, перiод подолання своєї тваринної природи. Можливо, у них з`явиться шанс проявити талант i продемонструвати дiлову хватку. Сприятливi днi: 10, 13; несприятливi: 14.

Рак (22.06-22.07)

Сприятливий тиждень для вдалого завершення справ, укладення шлюбiв, зачаття. Раки можуть вiдчути пiдтримку земних покровителiв. Вiруючi люди вiдчуватимуть пiдтримку вищих сил, що додасть їм упевненостi в завтрашньому днi i допоможе впоратися зi всiма справами. Зростуть магiчнi здiбностi i привабливiсть Ракiв. Незвичайне сприйняття свiту пiдсилить оптимiстичний настрiй. Але ймовiрно, що напружена суспiльно-полiтична обстановка позначиться на психiцi i свiтоглядi Ракiв. Сприятливi днi: 11; несприятливi: 9.

Лев (23.07-23.08)

Тиждень пов`язаний iз засвоєнням космiчної енергiї, вiдпочинком, отриманням душевної рiвноваги. Посилюються аура, життєвий потенцiал, сексуальнiсть. Сприятливi спiлкування з друзями, зустрiчi iз знайомими, творчi пошуки, iнтимнi стосунки. Ваш життєвий потенцiал знаходитиметься на висотi. Новi справи будуть успiшними. Подiї цього тижня можуть надовго залишитися в пам`ятi. Рекомендується по можливостi зафiксувати їх в документах або на фотографiях. Сприятливi днi: 10, 15; несприятливi: 11.

Діва (24.08-23.09)

Не виключенi дрiбнi непорозумiння, тому необхiдно спланувати розпорядок тижня наперед. Якщо ви на початку тижня впораєтеся зi всiма задуманими справами, то на вихiдних зможете по-справжньому вiдпочити. Розiбратися з домашнiм клопотом вам допоможуть дiти, якi в цей перiод будуть особливо слухняними. Не забудьте про батькiв, вони чекатимуть вашого дзвiнка. Сприятливi днi: 9, 12; несприятливi: 14.

Терези (24.09-23.10)

У вашому життi намiчається перехiд на iнший рiвень розвитку, до нових справ i планiв. Багато Терезiв почнуть роботи по будiвництву, ремонту i впорядкуванню житла. Заплановані подорожi принесуть волелюбним Терезам радiсть оновлення. Тиждень передбачає стриманiсть, вiдсiкання непотрiбних зв`язкiв i контактiв, тверезу оцiнку дiйсностi, пiзнання «добра» i «зла». Можливе зiткнення з грубiстю i навiть агресивнiстю оточуючих. Стосунки мiж партнерами налагодяться. Сприятливi днi: 9; несприятливi: 10.

Скорпіон (24.10-22.11)

Ймовiрно, що Скорпiонам доведеться зiткнутися з дрiбними домашнiми проблемами i вирiшенням фiнансових питань. З`явиться можливiсть оцiнити всi переваги i недолiки свого становища i визначити мету свого життя i дiяльностi. Тиждень характеризується неврiвноваженiстю i дисгармонiєю. Скорпiони зможуть переконатися в широтi своїх можливостей, коли в критичних ситуацiях почерпнуть енергiю з особистих прихованих резервiв, що допоможе їм вийти з життєвих ускладнень з найменшими втратами. Сприятливi днi: 10, 13; несприятливi: 15.

Стрілець (23.11-21.12)

Тиждень може виявитися трохи важким. Початок тижня характеризується зростанням агресивностi i суперечностей, зiткненнями з натовпом, суспiльними конфлiктами. Але ближче до вихiдних все налагодиться: головне тримайте себе в руках i не дозволяйте нiкому зiпсувати вам настрiй. Вихiднi проведiть з найближчими друзями, але не радимо виходити в громадськi мiсця. Сприятливi днi: 10, 14; несприятливi: 9.

Козеріг (22.12-20.01)

Раптовi i непередбаченi витрати позначаться на сiмейному бюджетi. Але не варто через це турбуватися, все незабаром налагодиться, i ви забудете про всi цi проблеми. Близькi будуть радi вам допомогти у всьому, головне не забудьте їм подякувати за це. Кiнець тижня пройде спокiйно, якщо ви залишитеся вдома. Якщо ж ви вирiшите вiдправитися в людне мiсце, можливi деякi неприємностi. Сприятливi днi: 9; несприятливi: 12.

Водолій (21.01-19.02)

Тиждень очищення, прозрiння i отримання сокровенних знань, здiйснення найзаповiтнiшої мрiї. Успiх може знову опинитися поряд з Водолiями, якщо вони не злякають його дуже активними дiями. Можливе полiпшення стану душевного i фiзичного здоров`я. Багато Водолiїв нарештi вiдчують полегшення. Неприємностi повиннi поступово пiти з їхнього життя. Сприятливi днi: 15; несприятливi: 14.

Риби (20.02-20.03)

Цей тиждень подарує вам довгоочiкуваний спокiй i задоволення життям. Вам здаватиметься, що весь свiт змiнився у кращий бік. Це дуже сприятливий час для налагодження стосунків, для зачаття i для пошукiв нового кохання. Вас чекають новi цiкавi знайомства, розваги i неймовiрнi подiї. Чим позитивнiше ви дивитиметеся на речi, тим краще все у вас вийде. Сприятливi днi: 10, 13; несприятливi: 14.