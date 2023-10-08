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З 9 жовтня ще два дитячі садки Кременчука прийматимуть дітей на повний день

Сьогодні, 18:50 Переглядів: 88

 

Садок №80 прийматиме дітей у приміщенні садка №63

З понеділка, 9 жовтня, у Кременчуці дитячі садки №63 та 80 розпочинають свою роботу у змішаному форматі. За інформацією пресслужби мерії, садок №80 прийматиме дітей у приміщенні садка №63 на умовах оренди на вул. Володимира Великого, 50.

Групи працюватимуть в режимі повного дня з 7.00 до 17.00 з триразовим харчуванням. Усього заклади готові прийняти по 80 дітей (по 4 групи у кожному). Набирають вихованців з 3-річного віку. Групи до 3 років працюватимуть дистанційно.

Під час повітряних тривог малеча разом із працівниками перебуватимуть в укритті Кременчуцької гімназії №12, у якій для дитсадків №63 та 80 виділили по 100 місць.

За детальною інформацією можна звернутися до керівників закладів:

  • ЗДО №63 – Шамрай Ольга Володимирівна, 067-345-47-48;
  • ЗДО №80 – Моторна Людмила Миколаївна, 067-300-23-53.

Нагадаємо, що з 2 жовтня у нашому місті запрацював дитсадок №12.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: center-balu.com.ua
Теги: дитсадки укриття
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