З 9 жовтня ще два дитячі садки Кременчука прийматимуть дітей на повний день

З понеділка, 9 жовтня, у Кременчуці дитячі садки №63 та 80 розпочинають свою роботу у змішаному форматі. За інформацією пресслужби мерії, садок №80 прийматиме дітей у приміщенні садка №63 на умовах оренди на вул. Володимира Великого, 50.
Групи працюватимуть в режимі повного дня з 7.00 до 17.00 з триразовим харчуванням. Усього заклади готові прийняти по 80 дітей (по 4 групи у кожному). Набирають вихованців з 3-річного віку. Групи до 3 років працюватимуть дистанційно.
Під час повітряних тривог малеча разом із працівниками перебуватимуть в укритті Кременчуцької гімназії №12, у якій для дитсадків №63 та 80 виділили по 100 місць.
За детальною інформацією можна звернутися до керівників закладів:
Нагадаємо, що з 2 жовтня у нашому місті запрацював дитсадок №12.
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