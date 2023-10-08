Виробництво БПЛА в Україні за рік зросло у 100 разів – їх розробляє вже 200 компаній

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 114

Вести сучасну війну без БПЛА неможливо, а дрони-камікадзе, які є одноразовими, витрачаються на фронті шаленими темпами – майже так само, як і снаряди

Дрони на війні є не тільки розвідувальним, а й ударним засобом, який знищує ворога далеко за лінією фронту. Багато з них використовуються як дрони-камікадзе, тобто є одноразовими БПЛА, і тому потреба в них зростає з кожним днем. Дронів не може бути багато – їх на фронті завжди не вистачає.

В Україні протягом року виробництво безпілотних літальних апаратів (БпЛА) зросло у 100 разів. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, наразі понад 200 компаній почали займатися розробкою та виробництвом безпілотників.

Денис Шмигаль зазначив, що зростання виробництва дронів обумовлено, зокрема, максимальним спрощенням бюрократичних процедур з боку уряду.

- Спростили бюрократичні процедури щодо оборонних закупівель українських безпілотників. Шлях дрону від розробки до його закупівлі зараз є максимально коротким, - зазначив прем'єр-міністр.

Він також наголосив, що наступного року український ВПК матиме ще більше ресурсів, адже витрати на оборонні виробництва в Україні зростуть у сім разів - до 55,8 млрд грн.

Нагадаємо, що в Україні планують забрати надходження від військового ПДФО з бюджетів громад та передати їх на закупівлю спецтехніки та обладнання (дронів) Держспецзв’язку і Мінстратегпрому на розвиток оборонно-промислового комплексу.

Раніше повідомлялося, що в Україні вже три державні оборонні заводи розпочали виробництво FPV-дронів. А турецька компанія Baykar, яка виробляє бойові безпілотники Bayraktar TB2, інвестує 100 мільйонів доларів у три проєкти в Україні. Будівництво заводу з виробництва безпілотників буде завершено за півтора року.