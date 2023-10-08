Погода на понеділок, 9 жовтня

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Завтра, 9 жовтня, у Кременчуці прогнозують похмуру та вітряну погоду. За даними сайтів прогнозу погоди, значних опадів не передбачають.

Температура повітря протягом дня складе максимум 11 градусів вище нуля. Вітер північно-західний, 4-5 метри на секунду, можливі пориви до 15 метрів за секунду.

Водночас вночі та вранці 9 та 10 жовтня у Кременчуці та по області очікують заморозки на поверхні ґрунту.





