Як не захворіти в поліклініці

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 130

Поліклініка - це місце, яке відвідує багато хворих, інколи з інфекційними захворюваннями, тому вона може бути підвищеним ризиком для зараження. Проте, існують кілька простих заходів, які можуть допомогти вам залишитися здоровими під час відвідування.

Перевірте свою температуру та інші симптоми. Якщо у вас є підвищена температура, кашель, нежить, біль у горлі, слабкість або інші ознаки застуди чи грипу, то краще залишитися вдома та зателефонувати лікарю. Так ви не лише захистите себе від ускладнень, але й не поширите інфекцію серед інших пацієнтів та медичного персоналу.

Профілактичні заходи. Завжди носіть маску, коли ви в поліклініці, особливо якщо ви бачите людей із симптомами респіраторних захворювань. Використовуйте антисептики для рук або мийте їх із милом перед та після контакту з будь-якими поверхнями або предметами. Уникайте торкатися очей, носа та рота руками. Дотримуйтесь соціальної дистанції та не сідайте поруч із хворими людьми.

Обирайте правильний час для візиту. Якщо це можливо, уникайте годин пік, коли поліклініка переповнена людьми. Записуйтесь на прийом заздалегідь та приходьте точно за розкладом. Намагайтесь не проводити багато часу в очікувальних залах або коридорах. Якщо у вас є можливість, то обирайте онлайн-консультації з лікарем замість особистих.

Ці прості кроки допоможуть вам не захворіти. Бережіть своє здоров’я та будьте уважні до себе та оточуючих!