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Як не захворіти в поліклініці

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 130

 

Ці прості кроки допоможуть вам не захворіти

Поліклініка - це місце, яке відвідує багато хворих, інколи з інфекційними захворюваннями, тому вона може бути підвищеним ризиком для зараження. Проте, існують кілька простих заходів, які можуть допомогти вам залишитися здоровими під час відвідування.

  • Перевірте свою температуру та інші симптоми. Якщо у вас є підвищена температура, кашель, нежить, біль у горлі, слабкість або інші ознаки застуди чи грипу, то краще залишитися вдома та зателефонувати лікарю. Так ви не лише захистите себе від ускладнень, але й не поширите інфекцію серед інших пацієнтів та медичного персоналу.
  • Профілактичні заходи. Завжди носіть маску, коли ви в поліклініці, особливо якщо ви бачите людей із симптомами респіраторних захворювань. Використовуйте антисептики для рук або мийте їх із милом перед та після контакту з будь-якими поверхнями або предметами. Уникайте торкатися очей, носа та рота руками. Дотримуйтесь соціальної дистанції та не сідайте поруч із хворими людьми.
  • Обирайте правильний час для візиту. Якщо це можливо, уникайте годин пік, коли поліклініка переповнена людьми. Записуйтесь на прийом заздалегідь та приходьте точно за розкладом. Намагайтесь не проводити багато часу в очікувальних залах або коридорах. Якщо у вас є можливість, то обирайте онлайн-консультації з лікарем замість особистих.

Ці прості кроки допоможуть вам не захворіти. Бережіть своє здоров’я та будьте уважні до себе та оточуючих!

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Автор: Анастасія ДЖАБЕР
Теги: Для Дому і Сім'ї поради
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