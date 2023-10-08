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Кременчуцький боксер Сергій Радченко завоював титул WBC Ukraine та чемпіона України

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 181

 Важковаговик у титульному бою переміг Дмитра Сергуту

Український боксер важкої ваги Сергій Радченко (9-7) переміг Дмитра Сергуту (8-4) та завоював вакантні пояси чемпіона України та WBC Ukraine, повідомляє Спортарена.

 

Радченко переміг технічним нокаутом У восьмому раунді Сергію вдалася комбінація, яка вирішила результат до цього моменту рівного бою.

Подія відбулася у Києві в рамках благодійного вечора імені заслуженого тренера України та президента Національної ліги професійного боксу України Михайла Зав’ялова. Під час вечора боксу пройшов благодійний аукціон, мета якого – збір коштів на допомогу зведеному воєнізованому підрозділу патрульної поліції.

 

Радченко здобув свою третю поспіль перемогу технічним нокаутом. У попередньому бою Сергій у квітні переміг Богдана Борового.

 

«Це моя мрія, до якої я йшов кілька років, і це третя спроба. Перша була, коли готувалися до бою, і я розірвав м’яз, була операція. Далі у 2022 році розпочалася повномасштабна війна. І сьогодні нарешті відбувся цей поєдинок одразу за два пояси. Хочу подякувати ЗСУ, завдяки кому ми можемо в такий час проводити такі вечори, готуватися та підіймати прапор нашої країни», — сказав Сергій Радченко у коментарі «Вечірньому Києву».
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Автор: Олеся Данилова Джерело фото: Вечірній Київ
Теги: Сергій Радченко бокс
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