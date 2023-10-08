Кременчуцький боксер Сергій Радченко завоював титул WBC Ukraine та чемпіона України

Український боксер важкої ваги Сергій Радченко (9-7) переміг Дмитра Сергуту (8-4) та завоював вакантні пояси чемпіона України та WBC Ukraine, повідомляє Спортарена.
Радченко переміг технічним нокаутом У восьмому раунді Сергію вдалася комбінація, яка вирішила результат до цього моменту рівного бою.
Подія відбулася у Києві в рамках благодійного вечора імені заслуженого тренера України та президента Національної ліги професійного боксу України Михайла Зав’ялова. Під час вечора боксу пройшов благодійний аукціон, мета якого – збір коштів на допомогу зведеному воєнізованому підрозділу патрульної поліції.
Радченко здобув свою третю поспіль перемогу технічним нокаутом. У попередньому бою Сергій у квітні переміг Богдана Борового.
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