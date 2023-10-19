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«Їм попереду повинна бути дорога, але не у бій, а в магазини»: у Кременчуці стартувала акція на підтримку ЗСУ

Сьогодні, 07:40 Переглядів: 443

 Ти пропускаєш у черзі військовослужбовця? 

У Кременчуці стартувала безстрокова акція пошани захисників України — пропустити військових поза чергою. На сесії Кременчуцької міської ради підтримали акцію «Я поважаю захисників і захисниць України».

 Наші захисники заслуговують більше часу проводити поруч з рідними. Підтримка кременчужан підвищить моральний дух воїнів та зекономить дорогоцінний час.

—  Військові знаходяться в таких умовах, коли їм важлива підтримка місцевого населення. Ця акція покликана надати відгук, коли хлопці намагаються захистити наші кордони — викинути ворога з нашої території. Коли вони приїжджають сюди на добу чи дві, то бачать, що їх тут поважають. Бачать, що для них створюють умови, що про них дбають. Це дуже важливо, адже додає їм додаткових сил, — розповів про ініціативу офіцер Збройних Сил України та депутат Кременчуцької міської ради Григорій Угніч.

 Відгукнулися підтримати акцію торговий центр «СітіМолл», мережа магазину-пекарні «Ілона» та магазин будівельних матеріалів «Халабуда».

— Акція обслуговування без черг, це найменша наша вдячність військовим за їх подвиг, що вони роблять кожного дня, — розповіла директор ТРЦ «СітіМолл» Жанна Музика.

 Адміністратор магазину-пекарні «Ілона» Анна Чабаненко додала:

— Ми сприяємо та підтримуємо наших захисників. Безпосередньо у наших магазинах захисників обслуговуємо поза чергою у будь-який день.

Також до акції долучилися мережа супермаркетів «Маркетопт» та АТБ.

— Якщо у магазині велика черга і ми бачимо людину у формі, то пропускаємо позачергово. Військові рідко користуються такою можливістю, але ми їх направляємо та пропонуємо. Хочеться, щоб військові свій час проводили не на касі, а з рідними, — зауважила адміністратор «Маркетопту» Надія Майстренко.

 Тиждень тому «Телеграф» водному з супермаркетів побачив, коли у черзі в «час пік» стояв військовослужбовець. Сподіваємося, що не лише мережа супермаркетів, магазинів та торгових центрів приєднаються до акції, а в першу чергу кременчужани проявлятимуть пошану до наших захисників.

 

— Думаю, що кожен українець мене підтримає. Необхідно поважати військових, які у найважчий для країни час стали на її захист. Їм попереду повинна бути дорога, але не у бій, а в магазини, — поділився своєю думкою кременчужанин Віктор.

 Хочеться, щоб кременчужани та мешканці інших міст України долучилися до акції й пропускали наших захисників, які заслуговують на повагу. Ви можете використати листівку, яку затвердили депутати Кременчуцької міської ради або придумати щось інше — головне підтримати воїнів, які виборюють незалежність ціною свого життя. 

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна військові соціальний захист магазини
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