«Їм попереду повинна бути дорога, але не у бій, а в магазини»: у Кременчуці стартувала акція на підтримку ЗСУ

У Кременчуці стартувала безстрокова акція пошани захисників України — пропустити військових поза чергою. На сесії Кременчуцької міської ради підтримали акцію «Я поважаю захисників і захисниць України».
Наші захисники заслуговують більше часу проводити поруч з рідними. Підтримка кременчужан підвищить моральний дух воїнів та зекономить дорогоцінний час.
Відгукнулися підтримати акцію торговий центр «СітіМолл», мережа магазину-пекарні «Ілона» та магазин будівельних матеріалів «Халабуда».
Адміністратор магазину-пекарні «Ілона» Анна Чабаненко додала:
Також до акції долучилися мережа супермаркетів «Маркетопт» та АТБ.
Тиждень тому «Телеграф» водному з супермаркетів побачив, коли у черзі в «час пік» стояв військовослужбовець. Сподіваємося, що не лише мережа супермаркетів, магазинів та торгових центрів приєднаються до акції, а в першу чергу кременчужани проявлятимуть пошану до наших захисників.
Хочеться, щоб кременчужани та мешканці інших міст України долучилися до акції й пропускали наших захисників, які заслуговують на повагу. Ви можете використати листівку, яку затвердили депутати Кременчуцької міської ради або придумати щось інше — головне підтримати воїнів, які виборюють незалежність ціною свого життя.
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