У березні пенсії в Україні зростуть в середньому на 13% – прем’єр-міністр Денис Шмигаль

У березні цього року держава планує здійснити індексацію пенсій. Згідно з попередніми розрахунками Міністерства соціальної політики, очікується, що середні пенсії зростуть на 13%. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 12 січня.
Він зауважив, що за час повномасштабної війни уряд провів уже дві індексації пенсійних виплат. І попри всі труднощі, жодного місяця не затримувалися виплати ані пенсій, ані соціальних допомог, пільг та субсидій.
Крім того, у бюджеті передбачено понад 14 млрд грн на підтримку українських ветеранів. Цього року уряд збільшить фінансування відповідних програм удвічі. Зокрема, на реабілітаційну та психологічну допомогу ветеранам буде виділено понад 2,5 млрд грн.
У 2024 році українців чекає три підвищення пенсій. Зокрема, планується підвищення мінімальної і максимальної пенсій.
Так, у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму з 1 січня 2024 року зросла мінімальна і максимальна пенсія в Україні:
Мінімальна пенсія для осіб 65-річного віку з повним стажем складатиме 2 840 грн.
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