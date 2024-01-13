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Кременчук, Україна, Світ, Соціальний захист

У березні пенсії в Україні зростуть в середньому на 13% – прем’єр-міністр Денис Шмигаль

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 301

 

Загалом соціальні видатки державного бюджету у 2024 році складуть 470 млрд грн

У березні цього року держава планує здійснити індексацію пенсій. Згідно з попередніми розрахунками Міністерства соціальної політики, очікується, що середні пенсії зростуть на 13%. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 12 січня.

Він зауважив, що за час повномасштабної війни уряд провів уже дві індексації пенсійних виплат. І попри всі труднощі, жодного місяця не затримувалися виплати ані пенсій, ані соціальних допомог, пільг та субсидій.

— Загалом соціальні видатки державного бюджету у 2024 році складуть 470 млрд грн. Це на 25 млрд грн більше, ніж минулого року. На субсидії виділяємо 50 млрд грн. Це на 12 млрд грн більше, ніж у 2023-му. Збільшуємо програму підтримки малозабезпечених родин. Майже удвічі збільшуємо видатки на соціальний захист осіб з інвалідністю. Збільшуємо мінімальну зарплату. Продовжимо допомагати внутрішньо переміщеним особам, — сказав Денис Шмигаль.

Крім того, у бюджеті передбачено понад 14 млрд грн на підтримку українських ветеранів. Цього року уряд збільшить фінансування відповідних програм удвічі. Зокрема, на реабілітаційну та психологічну допомогу ветеранам буде виділено понад 2,5 млрд грн.

— Одночасно змінюємо підходи в соціальній сфері. Продовжуємо цифровізацію. Ми вже об’єднали у Пенсійному фонді виплати пенсій, субсидій та соціальне страхування. Запускаємо електронний кейс-менеджмент. Це підхід, який дозволить індивідуально підійти до підтримки українських родин. Усі організаційні процеси будуть спрощені й автоматизовані, — зауважив Денис Шмигаль.

Які пенсії будуть у 2024 році

У 2024 році українців чекає три підвищення пенсій. Зокрема, планується підвищення мінімальної і максимальної пенсій. 

Так, у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму з 1 січня 2024 року зросла мінімальна і максимальна пенсія в Україні: 

  • мінімальна — до рівня 2 361 грн;
  • максимальна — до рівня 23 610 грн;

Мінімальна пенсія для осіб 65-річного віку з повним стажем складатиме 2 840 грн.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: урядовий портал
Теги: Кабмін пенсії індексація уряд Денис Шмигаль
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