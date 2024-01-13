Ранковий обстріл Полтавщини: на подвірʼя будинку у Кременчуцькому районі упала ракета (додано)

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13 січня близько 6.50 кременчужани чули вибухи. Ймовірно, спрацювала протиповітряна оборона. Чекаємо офіційної інформації.

За повідомленням Повітряних сил України, росіянами були здійснені пуски ракет типу Х-101/555/55 з 6Ту-95МС.

Повітряна тривога була оголошена о 5.18 і досі триває.

Нагадаємо, станом на кінець грудня 2023 року російська армія запустила по мирних жителях, цивільній та критичній інфраструктурі нашої країни 7400 ракет різних типів. З цієї кількості силами протиповітряної оборони було знищено близько 1600 ракет.

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Як повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін, вранці росіяни здійснили ракетний обстріл України, зокрема ворог атакував Полтавщину. У нашій області працювала ППО.

На подвірʼя одного з приватних будинків у Кременчуцькому районі упала ракета, яка не розірвалася. Постраждалих немає.

Пошкоджено господарчу споруду. На місці працюють профільні фахівці.

Відбій повітряної тривоги в Полтавській області був о 8.12.