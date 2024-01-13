Микола Корецький
До дня Святого Миколи Чудотворця ми разом з волонтерами провели для діточок свято радості і добра
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Війна

Ранковий обстріл Полтавщини: на подвірʼя будинку у Кременчуцькому районі упала ракета (додано)

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 4 361

У Кременчуці чули вибухи

Фото ілюстративне, з архівів «Телеграфа»

13 січня близько 6.50 кременчужани чули вибухи. Ймовірно, спрацювала протиповітряна оборона. Чекаємо офіційної інформації.

За повідомленням Повітряних сил України, росіянами були здійснені пуски ракет типу Х-101/555/55 з 6Ту-95МС. 

Повітряна тривога була оголошена о 5.18 і досі триває. 

Нагадаємо, станом на кінець грудня 2023 року російська армія запустила по мирних жителях, цивільній та критичній інфраструктурі нашої країни 7400 ракет різних типів. З цієї кількості силами протиповітряної оборони було знищено близько 1600 ракет.

Додано:

Як повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін, вранці росіяни здійснили ракетний обстріл України, зокрема ворог атакував Полтавщину. У нашій області працювала ППО.

На подвірʼя одного з приватних будинків у Кременчуцькому районі упала ракета, яка не розірвалася. Постраждалих немає.

Пошкоджено господарчу споруду. На місці працюють профільні фахівці.

Відбій повітряної тривоги в Полтавській області був о 8.12.

12
Автор: Руслана Горгола
Теги: вибухи ППО обстріл ракета
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 52 від 28 грудня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 50 від 14 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 49 від 7 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх