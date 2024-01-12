Цими вихідними у Кременчуці сніжитиме

Вчора, 22:02 Переглядів: 194

Також усі вихідні триматиметься мороз — в суботу він буде сильнішим, ніж у неділю

Вихідними кременчужанам прогнозують морози та сніг. За даними сайтів прогнозу погоди в суботу, 13 січня, вдень очікується -7...-6°C. Протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Вітер буде південного напрямку. Весь день та вечір йтиме сніг.

Наступного дня, 14 січня, — вдень буде -1°C. Сонце цього дня буде рідко з'являтися з-за хмар. Удень і ввечері йтиме сніг, який поступово слабшатиме. Синоптики прогнозують південно-західний вітер.