У Горішніх Плавнях відбудеться Благодійний ярмарок

Вчора, 21:01 Переглядів: 160 Партнерський проєкт

13 січня о 16.00 жителів та гостей Горішніх Плавнів запрошують відвідати фоє міського Палацу культури і творчості. Тут можна буде помилуватися виробами декоративно-ужиткового мистецтва — власноруч виготовленими автентичними прикрасами, іграшками, оберегами, виробами мильної флористики, смаколиками. Придбати те, що сподобається, можна за донат на ЗСУ.

Родзинкою заходу стане розіграш букета з мила авторства однієї з учасниць ярмарку, Анни Ярової. Вартість одного номерка для участі складає 50 грн. Долучитися до розіграшу можна як онлайн, скинувши кошти на монобанку, так і особисто під час ярмарку — зробивши донат до спеціальної скриньки. Кожен може придбати будь-яку кількість номерків. Переможця оголосять після закінчення ярмарку.

Партнером ярмарку є компанія Ferrexpo. До участі в ньому запрошені майстри та майстрині з-поміж співробітників підприємств та жителі Горішніх Плавнів та навколишніх громад. Виручені кошти спрямують на придбання спорядження для 71-ої окремої єгерської бригади ЗСУ, яке передасть бійцям демобілізований захисник України та волонтер Микола Філоненко.

Попередній Благодійний ярмарок, який відбувся в жовтні 2023 року, зібрав кошти для придбання 18 комплектів термобілизни й тактичного взуття для захисників України, які зараз виборюють на передовій незалежність нашої держави.