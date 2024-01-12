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Кременчук, Освіта

З 15 січня вихованці дитячого садочка №33 почнуть навчатися у змішаній формі

Вчора, 20:00 Переглядів: 141

 

Групи для дітей до 3-х років продовжать працювати у дистанційній формі, а інші – у змішаній

З понеділка, 15 січня, запрацює Кременчуцький заклад дошкільної освіти №33. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Дітей садочок прийматиме у власному приміщенні, на вулиці Героїв УПА, 14.

Загалом у садочку працюватимуть 6 груп в режимі цілого дня – з 7.00 до 17.30, з триразовим харчуванням. Всього заклад готовий прийняти 120 дітей. Групи для дітей до 3-х років продовжать працювати у дистанційній формі, а інші – у змішаній.

Під час повітряних тривог вихованці разом з працівниками використовуватимуть укриття ліцею, що знаходиться поряд із дитячим садочком.

Дізнатись про наявність вільних місць та детальну інформацію можна у керівниці закладу Світлани Миколаївни Орленко, за номером телефона 096-195-55-19.

Нагадаємо, що з 8 січня також запрацював Кременчуцький дитсадок №57.

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Автор: Дарія Згура
Теги: дитячий садок Кременчуцька міська рада очне навчання
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