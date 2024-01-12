Нові здобутки і перемоги школярів та педагогів Горішніх Плавнів

Учні та педагоги Горішніх Плавнів підтверджують високий рівень своїх знань на всеукраїнському рівні, беручи участь у чисельних конкурсах, олімпіадах та змаганнях. Це підтверджує ті високі стандарти навчання, які є ознакою шкіл та навчальних закладів міста, які були би неможливими без наполегливої праці учнів, участі батьків, професіоналізму педагогічних колективів та допомоги соціально-відповідального бізнесу та партнерів, які мають на меті покращення матеріально-технічної бази шкіл, розвиток шкільної інфраструктури та створення умов для доступу до якісної освіти.
7-8 грудня 2023 року на базі Полтавської академії неперервної освіти імені М. В. Остроградського в 4 номінаціях у режимі онлайн проходив відбірковий етап першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року — 2024». На основі рейтингу, укладеного за загальною кількістю балів, одержаних під час випробувань (тестування, майстерка), у кожній номінації було визначено п’ятірку вчителів, які продовжать змагання під час випробувань на фінальному етапі.
До п’ятірки у кожній номінації увійшли вчителі шкіл м.Горішні Плавні:
Фінальні випробування пройдуть у січні 2024 року.
За інформацією міського відділу освіти Горішніх Плавнів, на творче змагання було подано 1535 робіт із 22 регіонів України, серед яких була й низка доробків школярів із Горішніх Плавнів. За підсумками конкурсу, які були підбиті напередодні Дня Збройних сил України, дипломом першого ступеня у розділі «Образотворче мистецтво» відзначено вихованку гуртка «Еко+» СЗОШ № 4 нашого міста Наталію Смирнову за роботу «Україна переможе» (керівниця Ірина Гнойова), у розділі «Поезія» — вихованця гуртка «Юний поет» ЗОШ № 6 Ігоря Литвина за вірш «За нашу свободу» (керівниця Валентина Крамаренко).
Регіональні змагання для учнів 7-10 класів проходили 4-20 листопада в дистанційному форматі. Про це розповіла директорка СЗОШ № ім. Л.І. Бугаєвської 5 Алла Тузікова.
Організатором конкурсу виступив Полтавський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді. Змагання проводилися в два етапи.
В обласному конкурсі взяли участь 195 школярів з усієї Полтавщини. Серед них — 19 учнів школи № 5 Горішніх Плавнів, 16 з яких здобули призові місця. Зокрема, перше місце вибороли учениця 7-А класу Вероніка Матвієць, Владислав Скрипник (9-А клас), Катерина Коломієць (10-А клас).
Друге місце посіли учні 7-А класу Катерина Мірошниченко та Нікіта Ніколенко, а також учні 9-А класу Анастасія Забродна, Назарій Яцина, учні 10-А класу Володимир Кобилка, Єлизавета Петрикова, Дмитро Сехін. На третьому місці — учениця 7-А класу Марія Кучмій, учениці 8-А класу Катерина Тищенко, Вікторія Скрипниченко, учениця 8-Б класу Поліна Кірєєва, учениці 10-А класу Вікторія Домась, Анна Зінченко. Підготували учасників із Горішніх Плавнів учителі школи № 5 Інна Альошкіна, Вікторія Пивовар.
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України протягом вересня — жовтня провів Всеукраїнський онлайн фотоконкурс «Україна яблунева 2023». На конкурс було подано понад 1000 світлин, авторами яких стали учні та вихованці закладів загальної середньої, професійно-технічної, позашкільної освіти з 18 областей України.
Дипломами ІІ ступеня Всеукраїнського онлайн фотоконкурсу «Україна яблунева 2023» нагороджені учні Горішньоплавнівської міської територіальної громади:
Грагуля Михайло та Дигалюк Поліна, учні 4-Б класу ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 імені В. О. Нижниченка (керівники Петровська Людмила Анатоліївна та Дигалюк Марина Анатоліївна); Потока Гордій, учень 8-Б класу ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 (керівник Лашко Тетяна Іванівна).
Бронзову нагороду на Всеукраїнському дебатному турнірі, що проходив у місті Черкаси, виборола команда «Кредо» горішньоплавнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1. 23 команди з усієї України змагалися у вмінні доказово і аргументовано обстоювати свою позицію, добирати перевірені факти, формулювати переконливі висновки. Високий результат отримала команда у складі: Єви Запорожцевої, Софії Бондар та Анастасії Самоходської, яка отримала диплом кращого спікера турніру. Тренери команди Лариса Процюк та Тимофій Волков.
Ще одна перемога приїхала до Горішніх Плавнів. У ІІ Всеукраїнському двотуровому фестивалі-конкурсі мистецтв «Український розмай» найкращий результат здобула вихованка гуртка «Hand made» горішньоплавнівського Центру дитячої та юнацької творчості Анна Бершаденко. За перемогу вона має диплом лауреата І премії. Художня керівниця юної майстрині Юлія Шахман.
Вихованці групи «Краплинка» закладу дошкільної освіти «Золота рибка» м. Горішні Плавні (музичний керівник Еліна Михайленко, вихователь Наталія Мартиненко) перемогли в міжнародному двотуровому конкурсі мистецтв «Polska Rapsodia 2023», що відбувся в листопаді 2023 року. Театралізована постановка «Як Паляниця пару вибирала» зайняла ІІ місце у номінації театральний жанр, вікова категорія до 5 років.
Міський голова Горішніх Плавнів постійно цікавиться результатами учнівських здобутків, спілкується з педагогами щодо нагальних потреб для процесу навчання та вітає переможців на офіційній вебсторінка міської ради, бажає учням і їхнім наставникам успіхів у наступних випробуваннях, гарного навчання, впевненості, творчих успіхів, натхнення і перемог!
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.