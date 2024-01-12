Нові здобутки і перемоги школярів та педагогів Горішніх Плавнів

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Учні та педагоги Горішніх Плавнів підтверджують високий рівень своїх знань на всеукраїнському рівні, беручи участь у чисельних конкурсах, олімпіадах та змаганнях. Це підтверджує ті високі стандарти навчання, які є ознакою шкіл та навчальних закладів міста, які були би неможливими без наполегливої праці учнів, участі батьків, професіоналізму педагогічних колективів та допомоги соціально-відповідального бізнесу та партнерів, які мають на меті покращення матеріально-технічної бази шкіл, розвиток шкільної інфраструктури та створення умов для доступу до якісної освіти.

І тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року — 2024»

7-8 грудня 2023 року на базі Полтавської академії неперервної освіти імені М. В. Остроградського в 4 номінаціях у режимі онлайн проходив відбірковий етап першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року — 2024». На основі рейтингу, укладеного за загальною кількістю балів, одержаних під час випробувань (тестування, майстерка), у кожній номінації було визначено п’ятірку вчителів, які продовжать змагання під час випробувань на фінальному етапі.

До п’ятірки у кожній номінації увійшли вчителі шкіл м.Горішні Плавні:

номінація «Географія» — Ткаченко Олександра (ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6);

номінація «Образотворче мистецтво» — Єгунькова Інна (ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 імені В.О. Нижниченка);

номінація «Українська мова та література» — Бегма Марина (ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1);

номінація «Фізика» — Капоріна Ольга (ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 імені В.О.Нижниченка).

Фінальні випробування пройдуть у січні 2024 року.

Всеукраїнський конкурс творчості дітей та учнівської молоді «За нашу свободу», присвячений Збройним силам України

За інформацією міського відділу освіти Горішніх Плавнів, на творче змагання було подано 1535 робіт із 22 регіонів України, серед яких була й низка доробків школярів із Горішніх Плавнів. За підсумками конкурсу, які були підбиті напередодні Дня Збройних сил України, дипломом першого ступеня у розділі «Образотворче мистецтво» відзначено вихованку гуртка «Еко+» СЗОШ № 4 нашого міста Наталію Смирнову за роботу «Україна переможе» (керівниця Ірина Гнойова), у розділі «Поезія» — вихованця гуртка «Юний поет» ЗОШ № 6 Ігоря Литвина за вірш «За нашу свободу» (керівниця Валентина Крамаренко).

Обласний конкурс з математики

Регіональні змагання для учнів 7-10 класів проходили 4-20 листопада в дистанційному форматі. Про це розповіла директорка СЗОШ № ім. Л.І. Бугаєвської 5 Алла Тузікова.

Організатором конкурсу виступив Полтавський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді. Змагання проводилися в два етапи.

В обласному конкурсі взяли участь 195 школярів з усієї Полтавщини. Серед них — 19 учнів школи № 5 Горішніх Плавнів, 16 з яких здобули призові місця. Зокрема, перше місце вибороли учениця 7-А класу Вероніка Матвієць, Владислав Скрипник (9-А клас), Катерина Коломієць (10-А клас).

Друге місце посіли учні 7-А класу Катерина Мірошниченко та Нікіта Ніколенко, а також учні 9-А класу Анастасія Забродна, Назарій Яцина, учні 10-А класу Володимир Кобилка, Єлизавета Петрикова, Дмитро Сехін. На третьому місці — учениця 7-А класу Марія Кучмій, учениці 8-А класу Катерина Тищенко, Вікторія Скрипниченко, учениця 8-Б класу Поліна Кірєєва, учениці 10-А класу Вікторія Домась, Анна Зінченко. Підготували учасників із Горішніх Плавнів учителі школи № 5 Інна Альошкіна, Вікторія Пивовар.

Фотоконкурс «Україна яблунева 2023»

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України протягом вересня — жовтня провів Всеукраїнський онлайн фотоконкурс «Україна яблунева 2023». На конкурс було подано понад 1000 світлин, авторами яких стали учні та вихованці закладів загальної середньої, професійно-технічної, позашкільної освіти з 18 областей України.

Дипломами ІІ ступеня Всеукраїнського онлайн фотоконкурсу «Україна яблунева 2023» нагороджені учні Горішньоплавнівської міської територіальної громади:

Грагуля Михайло та Дигалюк Поліна, учні 4-Б класу ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 імені В. О. Нижниченка (керівники Петровська Людмила Анатоліївна та Дигалюк Марина Анатоліївна); Потока Гордій, учень 8-Б класу ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 (керівник Лашко Тетяна Іванівна).

Всеукраїнський дебатний турнір

Бронзову нагороду на Всеукраїнському дебатному турнірі, що проходив у місті Черкаси, виборола команда «Кредо» горішньоплавнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1. 23 команди з усієї України змагалися у вмінні доказово і аргументовано обстоювати свою позицію, добирати перевірені факти, формулювати переконливі висновки. Високий результат отримала команда у складі: Єви Запорожцевої, Софії Бондар та Анастасії Самоходської, яка отримала диплом кращого спікера турніру. Тренери команди Лариса Процюк та Тимофій Волков.

Фестиваль-конкурс мистецтв «Український розмай»

Ще одна перемога приїхала до Горішніх Плавнів. У ІІ Всеукраїнському двотуровому фестивалі-конкурсі мистецтв «Український розмай» найкращий результат здобула вихованка гуртка «Hand made» горішньоплавнівського Центру дитячої та юнацької творчості Анна Бершаденко. За перемогу вона має диплом лауреата І премії. Художня керівниця юної майстрині Юлія Шахман.

Міжнародний конкурс мистецтв «Polska Rapsodia 2023»

Вихованці групи «Краплинка» закладу дошкільної освіти «Золота рибка» м. Горішні Плавні (музичний керівник Еліна Михайленко, вихователь Наталія Мартиненко) перемогли в міжнародному двотуровому конкурсі мистецтв «Polska Rapsodia 2023», що відбувся в листопаді 2023 року. Театралізована постановка «Як Паляниця пару вибирала» зайняла ІІ місце у номінації театральний жанр, вікова категорія до 5 років.

Міський голова Горішніх Плавнів постійно цікавиться результатами учнівських здобутків, спілкується з педагогами щодо нагальних потреб для процесу навчання та вітає переможців на офіційній вебсторінка міської ради, бажає учням і їхнім наставникам успіхів у наступних випробуваннях, гарного навчання, впевненості, творчих успіхів, натхнення і перемог!