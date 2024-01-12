Полтавщина посіла третє місце серед областей за індексом цифрової трансформації

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Полтавська область займає третє місце серед областей України за індексом цифрової трансформації. Про це інформує очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

— До уваги брали вісім складових. Серед них розвиток ЦНАПів, впровадження режиму «без паперів», інституційна спроможність, цифрова освіта, розвиток інтернету. Не зупиняємося на досягнутому. Бачимо, над чим варто попрацювати, — коментує Філіп Пронін.

Індекс цифрової трансформації для Полтавщини становить 0,833. Попереду знаходяться Львівська (0,891) та Дніпропетровська (0,908) області.

Загалом середнє значення індексу цифрової трансформації для України — 0,632.

Розробила цей індекс для регіонів України команда регіональної цифровізації Мінцифри. Він є одним з інструментів для вимірювання процесів інформатизації та цифровізації у регіонах країни.

Нагадаємо, станом на березень 2023 року Полтавщина входила у п’ятірку областей України за індексом цифрової трансформації.