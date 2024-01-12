Полтавщина посіла третє місце серед областей за індексом цифрової трансформації

Полтавська область займає третє місце серед областей України за індексом цифрової трансформації. Про це інформує очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
Індекс цифрової трансформації для Полтавщини становить 0,833. Попереду знаходяться Львівська (0,891) та Дніпропетровська (0,908) області.
Загалом середнє значення індексу цифрової трансформації для України — 0,632.
Розробила цей індекс для регіонів України команда регіональної цифровізації Мінцифри. Він є одним з інструментів для вимірювання процесів інформатизації та цифровізації у регіонах країни.
Нагадаємо, станом на березень 2023 року Полтавщина входила у п’ятірку областей України за індексом цифрової трансформації.
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