Полтавщина — в п’ятірці лідерів за Індексом цифрової трансформації. Про це розповів заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Ігор Панченко.
Індекс цифрової трансформації регіонів України розробила команда регіональної цифровізації Мінцифри. Індекс — це один з інструментів для вимірювання процесів інформатизації та цифровізації у 24 регіонах країни. Аналіз дозволяє визначити ефективність органів влади у напрямі цифровізації, а також побачити потреби у цифровій трансформації.
Мета Індексу — створити базу для дослідження рівня цифрової трансформації в обласних державних адміністраціях. Результати дозволять владі, аналітикам, розробникам та іншим зацікавленим сторонам оптимізувати процеси діджиталізації в області.
Загалом Індекс охоплює 8 основних блоків у сфері цифрової трансформації:
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