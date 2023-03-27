Полтавщина — в п’ятірці лідерів за Індексом цифрової трансформації

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 101

Також Полтавська область — у трійці лідерів за розвитком ЦНАПів

Полтавщина — в п’ятірці лідерів за Індексом цифрової трансформації. Про це розповів заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Ігор Панченко.

Індекс цифрової трансформації регіонів України розробила команда регіональної цифровізації Мінцифри. Індекс — це один з інструментів для вимірювання процесів інформатизації та цифровізації у 24 регіонах країни. Аналіз дозволяє визначити ефективність органів влади у напрямі цифровізації, а також побачити потреби у цифровій трансформації.

Мета Індексу — створити базу для дослідження рівня цифрової трансформації в обласних державних адміністраціях. Результати дозволять владі, аналітикам, розробникам та іншим зацікавленим сторонам оптимізувати процеси діджиталізації в області.

— Результати проведеного дослідження 2022 року демонструють, що Індекс у межах України становить 0.651 бала з 1 можливого. На Полтавщині — 0,814, — зазначив Ігор Панченко.

Загалом Індекс охоплює 8 основних блоків у сфері цифрової трансформації:

інституційна спроможність ОВА,

доступ до інтернету,

розвиток ЦНАПів,

режим «без паперів»,

цифрова освіта,

візитівка області,

проникнення базових електронних послуг,

галузева цифрова трансформація.