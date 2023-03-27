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Полтавщина — в п’ятірці лідерів за Індексом цифрової трансформації

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 101

 

Також Полтавська область у трійці лідерів за розвитком ЦНАПів

Полтавщина — в п’ятірці лідерів за Індексом цифрової трансформації. Про це розповів заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Ігор Панченко.

Індекс цифрової трансформації регіонів України розробила команда регіональної цифровізації Мінцифри. Індекс це один з інструментів для вимірювання процесів інформатизації та цифровізації у 24 регіонах країни. Аналіз дозволяє визначити ефективність органів влади у напрямі цифровізації, а також побачити потреби у цифровій трансформації. 

Мета Індексу створити базу для дослідження рівня цифрової трансформації в обласних державних адміністраціях. Результати дозволять владі, аналітикам, розробникам та іншим зацікавленим сторонам оптимізувати процеси діджиталізації в області. 

Результати проведеного дослідження 2022 року демонструють, що Індекс у межах України становить 0.651 бала з 1 можливого. На Полтавщині 0,814, зазначив Ігор Панченко.

Загалом Індекс охоплює 8 основних блоків у сфері цифрової трансформації:

  • інституційна спроможність ОВА,
  • доступ до інтернету,
  • розвиток ЦНАПів,
  • режим «без паперів»,
  • цифрова освіта,
  • візитівка області,
  • проникнення базових електронних послуг,
  • галузева цифрова трансформація.
За результатами дослідження, Полтавська область у трійці лідерів за значенням субіндексу розвитку ЦНАПів 0,905 бала. Займає лідерську позицію з впровадження режиму «без паперів» 0,967 бала. Також ми одні з найкращих із залучення громадян до платформи Дія.Цифрова освіта. Значення субіндексу становить 0.880 бала з 1 можливого, розповів Ігор Панченко.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: цифровізація цифрова трансформація
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