Попрощалися з військовим Віталієм Дуденченком, який родом з Кременчуцького району

Сьогодні, 20:04 Переглядів: 709

Прощання відбулося у Семенівській громаді Кременчуцького району

25 березня попрощалися з військовослужбовцем Збройних Сил України, молодшим сержантом Віталієм Дуденченком. Прощання відбулося у Семенівці Кременчуцького району. Віталій Валерійович Дуденченко народився 27 липня 1998 року в селі Заїчинці. Проходив строкову службу в лавах ЗСУ, згодом підписав контракт, служив інструктором навчального батальйону зв'язку в/ч А3990. Як повідомляє Семенівська громада, Віталій був відповідальною, сумлінною, доброю та світлою людиною. На жаль, 22 березня його забрала в обійми безжальна смерть.











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