Від початку повномасштабної війни російська армія запустила по Україні понад 7400 ракет

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 188

З них протиповітряна оборона збила близько 1600 ракет

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія запустила по мирних жителях, цивільній та критичній інфраструктурі нашої країни 7400 ракет різних типів. З цієї кількості силами протиповітряної оборони було знищено близько 1600 ракет. Крім того, росіяни продовжують атакувати територію України ударними дронами-камікадзе.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він уточнив, що близько третини від загальної кількості — це зенітні ракети С-300 та С-400, модифіковані для ударів по наземних цілях. Ще близько 900 — балістичні ракети «Іскандер-М».

Ударні дрони-камікадзе російські терористи почали масово застосовувати проти України з вересня 2022 року. Більш як за рік нашу країну атакували 3700 безпілотників. Силами ППО знищені близько 2900 ударних дронів.

— Ми даємо відсіч ворогу. Непроста ціна. Обов’язково будуть і радісні миті у нас, коли ми отримаємо більше зброї. Коли більше людей буде допомагати армії ставати на захист нашої країни, — заявив речник Повітряних сил.

Щодо загальної кількості високоточних далекобійних ракет у Росії, то командування Повітряних сил ЗСУ оперує інформацією від Головного управління розвідки Міноборони, згідно з якими Росія має ще близько 900 далекобійних ракет різного типу. При цьому країна-агресорка продовжує виготовляти високоточну зброю.

За даними Центру національного спротиву військово-промисловий комплекс РФ планує у 2024 році виготовити 683 крилаті ракети та понад 215 тисяч авіаційних бомб та некерованих ракет.

З них:

Х-31ПМ (75 одиниць);

Х-59М2А (133 одиниць);

Х-38МЛ (150 одиниць);

Х-101 (167 одиниць);

Х-29ТД (46 одиниць);

Х-32 (різноманітних модифікацій, 112 одиниць);

ФАБ-1500 (1000 одиниць);

С-8 (різноманітних модифікацій, 195 тисяч);

С-13ДФ (20 тисяч одиниць);

УПАБ-1500 (191 одиниця.);

АБСП-3000 (600 одиниць).

— Достовірність документів підтверджена з інших джерел. Відтак можемо констатувати факт збільшення навантаження на російський воєнно-промисловий комплекс, що свідчить про намір ворога продовжувати війну й небажання йти на перемовини, — зауважують в ЦНС.

Нещодавно представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що наразі оборонно-промисловий комплекс Росії може виготовляти ракет навіть більше, ніж до широкомасштабного вторгнення в Україну.