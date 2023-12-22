Від початку повномасштабної війни російська армія запустила по Україні понад 7400 ракет

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія запустила по мирних жителях, цивільній та критичній інфраструктурі нашої країни 7400 ракет різних типів. З цієї кількості силами протиповітряної оборони було знищено близько 1600 ракет. Крім того, росіяни продовжують атакувати територію України ударними дронами-камікадзе.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Він уточнив, що близько третини від загальної кількості — це зенітні ракети С-300 та С-400, модифіковані для ударів по наземних цілях. Ще близько 900 — балістичні ракети «Іскандер-М».
Ударні дрони-камікадзе російські терористи почали масово застосовувати проти України з вересня 2022 року. Більш як за рік нашу країну атакували 3700 безпілотників. Силами ППО знищені близько 2900 ударних дронів.
Щодо загальної кількості високоточних далекобійних ракет у Росії, то командування Повітряних сил ЗСУ оперує інформацією від Головного управління розвідки Міноборони, згідно з якими Росія має ще близько 900 далекобійних ракет різного типу. При цьому країна-агресорка продовжує виготовляти високоточну зброю.
За даними Центру національного спротиву військово-промисловий комплекс РФ планує у 2024 році виготовити 683 крилаті ракети та понад 215 тисяч авіаційних бомб та некерованих ракет.
З них:
Нещодавно представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що наразі оборонно-промисловий комплекс Росії може виготовляти ракет навіть більше, ніж до широкомасштабного вторгнення в Україну.
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