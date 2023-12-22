Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Війна

Від початку повномасштабної війни російська армія запустила по Україні понад 7400 ракет

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 188

 

З них протиповітряна оборона збила близько 1600 ракет

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія запустила по мирних жителях, цивільній та критичній інфраструктурі нашої країни 7400 ракет різних типів. З цієї кількості силами протиповітряної оборони було знищено близько 1600 ракет. Крім того, росіяни продовжують атакувати територію України ударними дронами-камікадзе.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він уточнив, що близько третини від загальної кількості — це зенітні ракети С-300 та С-400, модифіковані для ударів по наземних цілях. Ще близько 900 — балістичні ракети «Іскандер-М».

Ударні дрони-камікадзе російські терористи почали масово застосовувати проти України з вересня 2022 року. Більш як за рік нашу країну атакували 3700 безпілотників. Силами ППО знищені близько 2900 ударних дронів.

— Ми даємо відсіч ворогу. Непроста ціна. Обов’язково будуть і радісні миті у нас, коли ми отримаємо більше зброї. Коли більше людей буде допомагати армії ставати на захист нашої країни, — заявив речник Повітряних сил.

Щодо загальної кількості високоточних далекобійних ракет у Росії, то командування Повітряних сил ЗСУ оперує інформацією від Головного управління розвідки Міноборони, згідно з якими Росія має ще близько 900 далекобійних ракет різного типу. При цьому країна-агресорка продовжує виготовляти високоточну зброю.

За даними Центру національного спротиву військово-промисловий комплекс РФ планує у 2024 році виготовити 683 крилаті ракети та понад 215 тисяч авіаційних бомб та некерованих ракет.

З них:

  • Х-31ПМ (75 одиниць);
  • Х-59М2А (133 одиниць);
  • Х-38МЛ (150 одиниць);
  • Х-101 (167 одиниць);
  • Х-29ТД (46 одиниць);
  • Х-32 (різноманітних модифікацій, 112 одиниць);
  • ФАБ-1500 (1000 одиниць);
  • С-8 (різноманітних модифікацій, 195 тисяч);
  • С-13ДФ (20 тисяч одиниць);
  • УПАБ-1500 (191 одиниця.);
  • АБСП-3000 (600 одиниць).
— Достовірність документів підтверджена з інших джерел. Відтак можемо констатувати факт збільшення навантаження на російський воєнно-промисловий комплекс, що свідчить про намір ворога продовжувати війну й небажання йти на перемовини, — зауважують в ЦНС.

Нещодавно представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що наразі оборонно-промисловий комплекс Росії може виготовляти ракет навіть більше, ніж до широкомасштабного вторгнення в Україну.

ПО ТЕМІ:

Приліт по Кременчуку: кількість постраждалих зросла до 55, мерія визначилась з грошовою допомогою 

У Кременчуці пролунали вибухи. Є постраждалі та загиблі

Ракетний удар 27 червня: як у Кременчуцькому районі люди оговтуються від наслідків

0
Автор: Віктор Крук Джерело фото: АрміяInform
Теги: ракетний удар БПЛА дрони ППО ЗСУ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 14 грудня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 7 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 30 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 23 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх