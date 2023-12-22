Кременчуцькі надзвичайники повідомили, куди звертатися, якщо працівник ДСНС вимагає хабаря
Сьогодні, 08:02
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Ви можете повідомити про це за «телефонами довіри»
Пресслужба Кременчуцького районного управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій оприлюднила «телефони довіри», за якими можна повідомити про вчинення корупційних правопорушень надзвичайниками:
- 01030, м. Київ, вул. О.Гончара, 55-А, звернутися з листом на електронну адресу terminova_upk@mns.gov.ua або за номером 044-289-12-41;
- 36007, м. Полтава, вул. М.Бірюзова, 26/1, звернутися з листом на електронну адресу cpztavk@ukr.net або за номером (0532)-50-35-82;
- Дмитро Борисович Клипаченко — начальник сектору з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління. Номер — 503-582;
- Дмитро Анатолійович Бескостий — т. в. о. начальника Головного управління. Номер — 2-92-33;
- Олег Миколайович Горбенко — перший заступник начальника Головного управління. Номер — 503-575;
- Олександр Миколайович Лисенко — заступник начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації. Телефон — 503-560;
- Володимир Миколайович Гришанін — заступник начальника Головного управління із запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління. Телефон — 503-59.
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