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Кременчуцькі надзвичайники повідомили, куди звертатися, якщо працівник ДСНС вимагає хабаря

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 210

 

Ви можете повідомити про це за «телефонами довіри»

Пресслужба Кременчуцького районного управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій оприлюднила «телефони довіри», за якими можна повідомити про вчинення корупційних правопорушень надзвичайниками:

  • 01030, м. Київ, вул. О.Гончара, 55-А, звернутися з листом на електронну адресу terminova_upk@mns.gov.ua або за номером 044-289-12-41;
  • 36007, м. Полтава, вул. М.Бірюзова, 26/1, звернутися з листом на електронну адресу cpztavk@ukr.net або за номером (0532)-50-35-82;
  • Дмитро Борисович Клипаченко — начальник сектору з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління. Номер — 503-582;
  • Дмитро Анатолійович Бескостий — т. в. о. начальника Головного управління. Номер — 2-92-33;
  • Олег Миколайович Горбенко — перший заступник начальника Головного управління. Номер — 503-575;
  • Олександр Миколайович Лисенко — заступник начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації. Телефон — 503-560;
  • Володимир Миколайович Гришанін — заступник начальника Головного управління із запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління. Телефон — 503-59.
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Автор: Дарія Згура
Теги: ДСНС корупція інформація
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