У кременчуцьких школах може з’явитися нове мультимедійне обладнання: уряд виділив 1 млрд грн

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19 грудня уряд виділив 1 мільярд гривень для придбання мультимедійного обладнання учням 5–6 класів, що навчаються за програмою Нової української школи. Про це йдеться на сайті Міністерства освіти і науки України.

Загалом із субвенцією, виділеною восени, фінансування НУШ у 2023 році становить 1,47 млрд грн. Використати ці кошти можна як у цьому році, так і в наступному.

Завдяки цьому додатковому фінансуванню заклади освіти зможуть забезпечити навчальні кабінети мультимедійною технікою, що покращить проведення дистанційного та змішаного формату навчання, вважають у Міносвіти.

— Додаткове фінансування дасть змогу не лише наповнити освіту змістовно, але й удосконалити спосіб донесення інформації учням. Це допоможе школярам легше і швидше опановувати матеріал, — зазначив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

У 2022 році через повномасштабне вторгнення Росії 1,5 млрд грн субвенції НУШ спрямували на потреби оборони. Тоді заклади освіти, які почали реалізовувати реформу НУШ у 5-х класах, не було забезпечено засобами навчання і мультимедійним обладнанням, а вчителі не пройшли підвищення кваліфікації держкоштом. 19 вересня 2023 року уряд поновив фінансування реформи НУШ, виділивши 473,3 млн грн на закупівлю засобів навчання для 5-6 класів НУШ, підвищення кваліфікації вчителів і забезпечення пілотних 7-х класів.

Нагадаємо, у 2021 році Кременчук отримав понад 5 мільйонів гривень субвенції у рамках проєкту Нової української школи.