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Кременчук, Споживач

Напередодні новорічних свят найбільше здорожчало м’ясо: як змінилися ціни на Кременчуччині

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 161

 

Протягом минулого тижня найбільше подешевшав бензин

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району за третій тиждень грудня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

Напередодні новорічних свят найбільше подорожчали м’ясо та картопля, а найбільше подешевшали бензин та автомобільний газ.

Згідно з моніторингом цін від Держпродспоживслужби, станом на 21 грудня подорожчали:

  • свинина — на 6,00 грн за кг;
  • яловичина — на 4,50 грн за кг;
  • картопля — на 2,50 грн за кг.

Подешевшали:

  • макаронні вироби — на 0,50 грн за кг;
  • олія соняшникова — на 0,40 грн за літр;
  • молоко — на 0,40 грн за 0,9 літра;
  • цукор — на 0,10 грн за кг;
  • бензин — на 1,00 грн за літр;
  • автогаз — на 0,50 грн за літр.

Нагадаємо, що у разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари, можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.
На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Автомобільне пальне дешевшає, а олія та яйця дорожчають: як змінилися ціни на Кременчуччині

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцький район Кременчуцька РВА Держпродспоживслужба моніторинг цін
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