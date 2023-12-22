Напередодні новорічних свят найбільше здорожчало м’ясо: як змінилися ціни на Кременчуччині

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 161

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району за третій тиждень грудня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

Напередодні новорічних свят найбільше подорожчали м’ясо та картопля, а найбільше подешевшали бензин та автомобільний газ.

Згідно з моніторингом цін від Держпродспоживслужби, станом на 21 грудня подорожчали:

свинина — на 6,00 грн за кг;

яловичина — на 4,50 грн за кг;

картопля — на 2,50 грн за кг.

Подешевшали:

макаронні вироби — на 0,50 грн за кг;

олія соняшникова — на 0,40 грн за літр;

молоко — на 0,40 грн за 0,9 літра;

цукор — на 0,10 грн за кг;

бензин — на 1,00 грн за літр;

автогаз — на 0,50 грн за літр.

Нагадаємо, що у разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари, можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.