Напередодні новорічних свят найбільше здорожчало м’ясо: як змінилися ціни на Кременчуччині

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району за третій тиждень грудня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.
Напередодні новорічних свят найбільше подорожчали м’ясо та картопля, а найбільше подешевшали бензин та автомобільний газ.
Згідно з моніторингом цін від Держпродспоживслужби, станом на 21 грудня подорожчали:
Подешевшали:
Нагадаємо, що у разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари, можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.
Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.
На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» — 0933620536.
У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.
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