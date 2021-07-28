«‎Нова українська школа»‎: Кременчук отримав понад 5 мільйонів гривень субвенції

Кременчук отримав державну субвенцію на реалізацію програми «Нова українська школа» та запровадження природоохоронних заходів у розмірі 5 311 335 гривень.
Щодо використання цих коштів, очільник Департаменту освіти Генадій Москалик повіломив:
Проте, субвенція не покриє всі видатки, тому програма потребує співфінансування з бюджету розвитку міста.
У зв'язку з цим за пропозицією директорки Департаменту фінансів Тетяни Неіленко на засіданні виконкому розглянули проєкт рішення про перерозподіл бюджетних коштів, згідно якому до бюджету розвитку передадуть 872 500 гривень.
Рішення розглянуть на наступній сесії міської ради Кременчука.