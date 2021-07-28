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Кременчук

«‎Нова українська школа»‎: Кременчук отримав понад 5 мільйонів гривень субвенції

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 582 Коментарів: 1

 

За ці кошти планується придбати меблі для навчальних закладів міста

Кременчук отримав державну субвенцію на реалізацію програми «‎Нова українська школа» та запровадження природоохоронних заходів у розмірі 5 311 335 гривень.

Щодо використання цих коштів, очільник Департаменту освіти Генадій Москалик повіломив:

- За ці гроші плануємо придбати меблі для кременчуцьких шкіл - згідно заяв, поданих навчальними закладами. Деякі із шкіл відмовилися, але це дозволить придбати більш якісні меблі для інших.

Проте, субвенція не покриє всі видатки, тому програма потребує співфінансування з бюджету розвитку міста.

У зв'язку з цим за пропозицією директорки Департаменту фінансів Тетяни Неіленко на засіданні виконкому розглянули проєкт рішення про перерозподіл бюджетних коштів, згідно якому до бюджету розвитку передадуть 872 500 гривень.

Рішення розглянуть на наступній сесії міської ради Кременчука.


2
Автор: Тамара Зінченко
Теги: субвенція фінанси Нова українська школа
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Коментарі: 1

42
BS:
Сьогодні, 17:52

Цікаво які школи отримають.


1 0

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