Американський історик Тімоті Снайдер збирає гроші, щоб захистити небо над Полтавщиною

Вчора, 22:00 Переглядів: 239

Разом зі своїми колегами він уже зібрав майже мільйон на обладнання для захисту від російських дронів у чотирьох областях

Американський історик Тімоті Снайдер збирає 950 тисяч доларів для захисту неба над Полтавщиною та ще трьох сусідніх областей. Про це йдеться у матеріалі Суспільного з посиланням на платформу United24.

Тімоті Снайдер разом із чотирма професорами світових університетів уже зібрав таку ж суму на 2500 сенсорів для захисту повітряного простору від дронів і ракет над Сумською, Одеською, Миколаївською та Херсонською областями.

— Мені було дуже приємно бачити, як швидко люди відгукнулись на проєкт «Безпечне небо». Підтримка людей з усього світу врятувала життя і подарувала спокій сім’ям, які інакше могли б постраждати. Зараз, з початком зими, я сподіваюся, що ми зможемо зробити те саме ще в чотирьох областях України. Це час для щедрості, і всі ми можемо зробити свій внесок, — говорить Тімоті Снайдер.

«Безпечне небо» — це сучасна українська система сенсорів, яка виявлятиме повітряні цілі у небі та прогнозуватиме їхній маршрут. Вона успішно пройшла тестування, а також завдяки вбудованому штучному інтелекту здатна передбачати, звідки можуть виникнути наступні загрози.

Нагадаємо, що 15 грудня у селі Сенча Миргородського району під час повітряної тривоги впав невідомий повітряний об’єкт, який пошкодив два будинки.



