Американський історик Тімоті Снайдер збирає гроші, щоб захистити небо над Полтавщиною

Разом зі своїми колегами він уже зібрав майже мільйон на обладнання для захисту від російських дронів у чотирьох областях
Американський історик Тімоті Снайдер збирає 950 тисяч доларів для захисту неба над Полтавщиною та ще трьох сусідніх областей. Про це йдеться у матеріалі Суспільного з посиланням на платформу United24.
Тімоті Снайдер разом із чотирма професорами світових університетів уже зібрав таку ж суму на 2500 сенсорів для захисту повітряного простору від дронів і ракет над Сумською, Одеською, Миколаївською та Херсонською областями.
«Безпечне небо» — це сучасна українська система сенсорів, яка виявлятиме повітряні цілі у небі та прогнозуватиме їхній маршрут. Вона успішно пройшла тестування, а також завдяки вбудованому штучному інтелекту здатна передбачати, звідки можуть виникнути наступні загрози.
Нагадаємо, що 15 грудня у селі Сенча Миргородського району під час повітряної тривоги впав невідомий повітряний об’єкт, який пошкодив два будинки.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.