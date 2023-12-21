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Кременчук, Полтавщина, Соціальний захист

Кременчуцькі діти, які постраждали від насильства, зможуть пройти реабілітацію у центрі «Барнахус»

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 82

 

Знаходиться цей заклад у Полтаві

Відтепер діти із Кременчука та району, які постраждали від насильства або стали його свідками, зможуть пройти реабілітацію у міждисциплінарному центрі для підтримки дітей «Барнахус». Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Відкрився центр 20 грудня у Полтаві, але надаватиме допомогу дітям з усієї області віком до 18 років.

— Зважаючи на те, що вже майже два роки ми живемо в умовах повномасштабної війни, збільшується і кількість злочинів щодо скоєння насильства, де діти часто стають або його свідками, або потерпілими. Тому символічним є відкриття Барнахусу як дружнього до дитини середовища, де дітям надаватимуть захист, різні види допомоги і підтримки саме в процесі правосуддя, — коментує перший заступник начальника Полтавської ОВА Богдан Корольчук.

Діти зможуть отримати соціальну, психологічну, правову та медичну допомогу.

Де знаходиться центр, працівники не розголошують, щоб не наражати дітей на небезпеку. За допомогою необхідно звертатися на Національну гарячу лінію для дітей та молоді, а далі фахівці скерують далі відповідно до регіону.

Зазначимо, що це уже дев’ятий подібний заклад на території України, раніше їх відкрили у Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Тернопільській, Чернівецькій областях та місті Київ.

Нагадаємо, у полтавській лікарні також планується відкриття «Школи супергероїв», де зможуть навчатися діти з усієї області.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: Полтава діти насильство центр реабілітації
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