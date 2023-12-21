Цього року на Кременчуччині реєструють менше шлюбів та народжень, але більше розлучень та смертей

Сьогодні, 20:03 Переглядів: 145

За статистичними даними за 11 місяців 2023 року, у Кременчуцькому районі зареєстровано 1936 шлюбів, що на 13% менше проти 11 місяців 2022 року (2213 шлюбів). За цей же період у районі народилося 1417 дітей, що на 19% менше проти такого ж періоду минулого року (1759 дітей).

Про це сьогодні, 21 грудня, повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації.

Водночас за 11 місяців поточного року на Кременчуччині розірвано 429 шлюбів, що на 54% більше, ніж за аналогічний період минулого року (278). У поточному році також збільшилася кількість зареєстрованих смертей — на 12%. За 11 місяців зареєстровано 5313 смертей проти 4750 минулого року.

Нагадаємо, що минулого тижня, з 11 по 17 грудня, у Кременчуці на світ з’явилося 20 малюків — 12 хлопчиків та 8 дівчаток.