Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

Цього року на Кременчуччині реєструють менше шлюбів та народжень, але більше розлучень та смертей

Сьогодні, 20:03 Переглядів: 145

 

Статистичні дані надали в Кременчуцькій РВА у порівнянні з минулим роком

За статистичними даними за 11 місяців 2023 року, у Кременчуцькому районі зареєстровано 1936 шлюбів, що на 13% менше проти 11 місяців 2022 року (2213 шлюбів). За цей же період у районі народилося 1417 дітей, що на 19% менше проти такого ж періоду минулого року (1759 дітей).

Про це сьогодні, 21 грудня, повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації.

Водночас за 11 місяців поточного року на Кременчуччині розірвано 429 шлюбів, що на 54% більше, ніж за аналогічний період минулого року (278). У поточному році також збільшилася кількість зареєстрованих смертей — на 12%. За 11 місяців зареєстровано 5313 смертей проти 4750 минулого року.

Нагадаємо, що минулого тижня, з 11 по 17 грудня, у Кременчуці на світ з’явилося 20 малюків — 12 хлопчиків та 8 дівчаток.

ПО ТЕМІ:

В Україні кількість реєстрацій шлюбів поменшало на 20%, а розлучень — побільшало на третину

Військовим командирам дозволили реєструвати шлюби під час війни

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцький район Кременчуцька РВА народження шлюб розлучення померлі
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 14 грудня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 7 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 30 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 23 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх