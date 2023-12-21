Суддя Октябрського райсуду Полтави хоче отримувати довічні виплати у розмірі 100 тис. грн на місяць

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 1

Вона не з’являлася на засідання кваліфікаційної комісії, натомість подала заяву про відставку

Замість проходження комісії на підтвердження кваліфікації суддя Октябрського райсуду Полтави подала заяву про відставку з можливістю отримувати довічні виплати у розмірі 100 тисяч гривень щомісяця. Про це йдеться у матеріалі інтернет-видання Полтавщина.

У листопаді цього року суддя Андрієнко двічі не з’являлася на засідання кваліфікаційної комісії через хворобу. На проходження такої комісії Вища рада правосуддя відправила її ще у 2021 році у якості «дисциплінарного покарання».

Жінку могли б позбавити права на довічні виплати через скаргу щодо затягування 49 адміністративних справ щодо водіїв, які перебували за кермом напідпитку. Дві із цих справ мали ознаки фальсифікації судових рішень та інформації щодо судових засідань. Однак Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя одноголосно відмовилася притягнути Андрієнко до відповідальності.

Тож тепер посадовиця чекає рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів щодо своєї відставки або з продовження процесу підтвердження кваліфікації.

Нагадаємо, у вересні Вища рада правосуддя відправила на пенсію скандального суддю Полтавського апеляційного суду Василя Маліченка, який побив та подряпав колегу в суді, зберігши при цьому для нього довічні щомісячні виплати.