У Полтавській дитячій лікарні запрацює «Школа супергероїв»

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 117

Навчання будуть проводити для дітей усіх вікових категорій

У Полтаві на базі міської дитячої лікарні запрацює «Школа супергероїв». Про це повідомила секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова у своєму Телеграм-каналі.

За міжнародні донорські кошти відремонтують три кімнати для навчання дітей молодшого, середнього та старшого шкільного віку. Обладнані кабінети будуть телевізорами, проєкторами, інтерактивними дошками. Педагоги, які навчатимуть дітей, отримуватимуть зарплати із держбюджету.

Відтепер діти, які знаходитимуться у лікарні, зможуть отримувати знання безперервно. Старшокласників учителі готуватимуть до ЗНО та ДПА. Також буде можливий формат проведення уроків біля ліжка.

Нагадаємо, що у навчальних закладах України з’явиться охорона з поліцією, тривожна сигналізація та металодетектори. Також нещодавно керівник Департаменту освіти Кременчука Геннадій Москалик заявив, що про закриття шкіл у наступному році не йдеться, а на садочки чекає реорганізація.