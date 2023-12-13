Будинок в Португалії, допомога переселенцям та машини: що задекларувало обласне керівництво Полтавщини

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 1 465

На які фінанси жило колишнє та нинішнє обласне керівництво на початку повномасштабної війни та цьогоріч

Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький, начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін та екскерівник ПОВА Дмитро Лунін подали декларації на доходи на 2022 та 2023 роки.

На які фінанси жило колишнє та нинішнє обласне керівництво на початку повномасштабної війни та цьогоріч — у матеріалі «Кременчуцького Телеграфа».

Зазначимо, начальником Полтавської ОВА Філіп Пронін став 10 жовтня 2023 року. В цей же день колишнього керівника адміністрації Дмитра Луніна звільнили за указом президента Володимира Зеленського.

Ексначальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін: «Лексус», допомога для переселенців та понад мільйон гривень готівкою

У своїй декларації за 10 місяців 2023 року Дмитро Лунін вказав дружину Олександру Луніну, двох синів і доньку — Дмитра, Данііла та Стефанію. Зазначимо, всі члени родини за місцем проживання, окрім доньки, зареєстровані у Харкові.

Нерухомість

Згідно зі звітом, Дмитро Лунін має квартиру в Харкові, площею 64,1 м², а також користується ще однією квартирою, ймовірно, від родички Лариси Луніної, площею 63,7 м². Ці дві харківські квартири Лунін має з 2009 та 2000 років.

З 2021 року сім’я Луніних орендує квартиру в Полтаві. Яка площа та вартість квартири — у декларації не вказано.

Транспорт

Дружина екскерівника ОВА Олександра Луніна має дві автівки. BMW IX3 2021 року вона придбала за півтора мільйона гривень у квітні 2022 року. Гібридний кросовер Lexus UX250H 2020 року Олександра Луніна придбала у 2021 році — машиною користується сам Дмитро Лунін.

Зазначимо, у своїй декларації Лунін вказав ціну, за якою було придбано Lexus — це 250 тисяч гривень. На деяких платформах онлайн-оголошень пропонують продати автомобіль цієї марки й року випуску з пробігом за ціну від пів мільйона гривень.

Доходи та подарунки

У 2023 році на посаді голови Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін отримав 478 тис. 360 грн зарплати. Тобто в середньому Дмитро Лунін отримував майже 40 тисяч гривень на місяць.

За сумісництвом ексначальник ОВА працював у Полтавському державному медичному університеті, де отримав 19 тисяч 922 гривень.

Усі члени родини, окрім самого Дмитра Луніна, отримали у 2022-23 роках допомогу для переселенців. Зокрема, у 2023 році донька Стефанія отримала 24 тис. грн, у 2022 році дружина Олександра Луніна — 20 тис. грн, два сини, Данііл та Дмитро — по 30 тисяч гривень кожен.

Олександра Луніна, згідно з декларацією, має 980 тисяч 67 гривень прибутку від підприємницької діяльності. Ще 2 млн 31 тисячу 166 гривень жінка отримала від підприємця Вадима Туманяна. Як раніше писали журналісти «Наші Гроші», Вадим Туманян — харківський бізнесмен, один із власників ТОВ «Мегаполіс Інвест Плюс», яку Антимонопольний комітет України оштрафував за спотворення торгів у 2019 році.

Дружина Дмитра Луніна, як підприємиця, також отримала прибуток від акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «Вінницягаз», від товариства з обмеженою відповідальністю «Медіамаркет», від ТОВ «Бордпром» та 4 підприємців на загальну суму 2 млн 50 тисяч 78 гривень.

Загалом Олександра Луніна отримала понад 5 млн грн. За даними Youcontrol, підприємиця Луніна займається роздрібною торгівлею, а також виробництвом верхнього одягу.

Нагадаємо, як раніше писали NGL.media та медіа ҐРУНТ, дружина ексначальника Полтавської ОВА Луніна пов’язана з мережею телеграм-каналів «Труха». У 2020 році, ще до співпраці з «Трухою», Олександра Луніна продавала медичні захисні маски та балотувалась у Харківську облраду.

Грошові активи

У 2023 році в готівці Дмитро Лунін тримає 1 мільйон 350 тисяч гривень та ще 48 тисяч доларів. Своєю чергою Олександра Луніна має 1 мільйон 750 тисяч гривень та 125 тисяч доларів готівкою. На банківському рахунку жінки зберігається 116 тисяч 795 гривень.

Голова Полтавської облради Олександр Біленький: ікони, будинок в Португалії та машина фотографа

Facebook-сторінка Oleksandr Bilenkyi

У декларації за 2022 рік Олександр Біленький вказав свого сина Олександра.

Нерухомість

Голова Полтавської обласної ради задекларував два будинки та земельну ділянку. Зокрема, один з будинків належить, ймовірно, його колишній дружині Оксані Біленькій у селі Ганжі Решетилівської громади. Його площа разом з господарськими спорудами складає 168,1 м². Олександр Біленький має право на безоплатне користування будинком.

Інший будинок розташований у Португалії, площею 150 м². Ним користується син голови обласної ради Олександр з лютого 2022 року.

Цінне рухоме майно (окрім транспорту)

Олександр Біленький задекларував 4 ікони, як цінне майно. Власником витворів є сам голова обласної ради.

Транспорт

З жовтня минулого року Олександр Біленький користується Toyota Camry 2022 року. У декларації ціна автівки не вказана, на онлайн-платформах з продажу машин та на сайті Toyota ціна на автомобіль цієї марки й року випуску стартує від 1,1 млн грн.

Власницею «Тойоти» є полтавська фотографиня Аліна Титаренко. Додамо, на своїй сторінці Facebook жінка вказала два власних прізвища — Титаренко та Біленька.

Доходи та подарунки

За 2022 рік на посаді голови Полтавської обласної ради Олександр Біленький заробив 875 тис. 235 грн. У середньому на місяць посадовець отримував майже 73 тисячі гривні.

Грошові активи

У готівці Олександр Біленький тримає 425 тисяч доларів та 8 млн 780 тис. 100 грн. На банківських рахунках голова облради має 14 тисяч 494 грн та 14 доларів.

Начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін: офіси, машини та акції

Telegram-канал Філіп Пронін / Полтавська ОВА

У своїй декларації за 2022 рік Філіп Пронін вказав свою дружину Наталію Проніну, сина Марка та доньку Аріну. Вся сім’я Проніних зареєстрована в Києві.

Зазначимо, до жовтня 2023 року Філіп Пронін був заступником голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Нерухомість

Посадовець задекларував житловий будинок разом з альтанкою, квартири, офіси та земельну ділянку. Будинок, площею 189,4 м², Філіп Пронін придбав у 2014 році за 1 млн 753 тис. 472 грн в Києві.

У власності Проніна є квартира, площею 42,1 м², у тимчасово окупованому Бердянську. Іншою квартирою, площею 157,4 м², посадовець володіє частково разом зі своїми родичами. Вона розміщена в Києві.

Дружина Філіпа Проніна Наталія має квартиру в Києві та офіси в Запоріжжі.

Транспорт

Сім’я Проніних має дві машини — їх власницею є Наталія Проніна, сам чиновник ними лише користується. Одна з них — BMW X4 2019 року. Її вартість на онлайн-платформах з продажу автівок може починатись від 1,5 млн грн. Інша — BMW 730LD 2017 року випуску. Ціна на машину в онлайн-оголошеннях стартує в середньому від 1,1 — 1,4 млн грн.

Зазначимо, що у декларації ціни на машини керівник ОВА не вказав.

Цінні папери

Наталія Проніна має у власності акції, але чого саме та їх грошові розміри у декларації не вказано.

Доходи та подарунки

У 2022 році на своїй колишній посаді Філіп Пронін отримав 1 млн 520 тис. 529 грн зарплати. Тобто в середньому посадовець заробляв понад 126 тисяч гривень на місяць. Скільки отримала Наталія Проніна за рік — у декларації не зазначено. За даними Опендатабот, підприємиця Наталія Проніна займається консультуванням з питань комерційної діяльності й керування. Є керівницею громадської організації «Центр міжнародних проєктів».

Нагадаємо, 10 грудня Національна агенція з питань запобігання корупції відкрила публічний доступ до реєстру декларацій.