НАЗК повідомило, що реєстр декларацій буде відкритий не пізніше 10 грудня, але він буде неповний

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Повний публічний доступ до реєстру буде забезпечено після завершення воєнного стану в Україні

Національна агенція з питань запобігання корупції планує відкрити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування не пізніше 10 грудня. Але він буде неповним.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

— Пріоритетом Національного агентства з питань запобігання корупції є забезпечення захисту інформації про декларантів, які здійснюють захист нашої держави, та членів їх сімей, — йдеться у повідомленні.

У ньому зазначається, що наразі НАЗК працює над вилученням декларацій з публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданих такими особами.

— Не пізніше 10 грудня НАЗК завершить цю роботу за поданнями ініціаторів вилучення, які надійшли до цієї дати. Таким чином буде забезпечено відкритий цілодобовий доступ до Реєстру, — інформують в НАЗК.

Наголошується, що повний публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування буде забезпечено НАЗК після завершення чи скасування воєнного стану в Україні.

Нагадаємо, 10 жовтня Президент України Володимир Зеленський підписав раніше ветований законопроєкт про негайне публічне відкриття е-декларацій. Перед цим президент 12 вересня наклав вето на законопроєкт про е-декларування, бо він містив правку про закриття реєстру ще на рік.

20 вересня Верховна Рада врахувала вето президента та виправила закон про відновлення е-декларування. Зміни передбачають відкриття декларацій вже цього року. Таким чином в Україні відновили обов’язок чиновників подавати електронні декларації.