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Кременчук, Війна

На російсько-українській війні загинули двоє військових із Кременчуччини

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 0

 

Обидва захисники воювали на Донеччині

На війні загинули двоє військовослужбовців, мешканців Кременчуцького району. Це Сергій Мусаєв із Кременчука та Руслан Голубенко із Кам’яних Потоків. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався із соціальних мереж.

Руслан Голубенко загинув 5 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі села Берестове Бахмутського району Донецької області.

Сергій Мусаєв загинув 29 листопада 2023 року в районі села Терни Донецької області. Проходив військову службу з 7 лютого 2023 року, був старшим солдатом. У воїна залишилися батьки, дружина та син.

 

Поховання Сергія Мусаєва відбудеться у понеділок, 11 грудня:

  • об 11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;
  • о 12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;
  • о 13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання на Алеї Пам‘яті.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття родині та друзям загиблих військових.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук Кам'яні Потоки загиблі на війні Прощання
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