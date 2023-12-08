Збільшення плати за землю у Кременчуці може «поповнювати» бюджет на понад 100 млн грн

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 106

Збільшення ставки податку за земельні ділянки до 1% зможе щорічно «поповнювати» бюджет Кременчука на 126 млн грн. Про це повідомила заступниця міського голови Кременчука Тетяна Неіленко на засіданні депутатської комісії 7 грудня.

Бюджет на 2024 рік наразі планується з податком на землю 0,6%. Кожен наступний крок збільшення на 0,1% — у грошовому еквіваленті складає майже 32 млн грн.

Неіленко зазначає, якщо депутати Кременчуцької міської ради проголосують за збільшення до 0,7%, то до запланованих на наступний рік 190 млн грн від плати за землю бюджет отримає додаткові 31 млн грн.

Підприємства Кременчука наразі вивчають питання «додаткового грошового навантаження», сказала чиновниця.

Зазначимо, що ставка податку за земельні ділянки встановлюється у розмірі не більше 3% від їх нормативної грошової оцінки.