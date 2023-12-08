На комунальних підприємствах міста роздають повістки — Москалик

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Сьогодні, 8 грудня, на засіданні депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, управління комунальною власністю, енергозбереження, транспорту та зв'язку директор департаменту ЖКГ міста Іван Москалик повідомив, що на комунальних підприємствах міста роздають повістки.

— Проблема на кож ному комунальному підприємстві. На КАТП принесли 102 повістки цього тижня, на благоустрій 115 повісток, — розповідає Іван Москалик.

За словами очільника галузі, тільки Шляхове ремонтно-будівельне управління (ШРБУ) переживає дефіцит кадрів у 30%.

— Ми розуміємо, що, можливо, у наступному році у нас буде дефіцит людей, які виконують роботи на території міста, — каже головний комунальник міста.

Нагадаємо, 4 грудня в одному з цехів Крюківського вагонобудівного заводу та вручили повістки усім працівникам, починаючи з начальника цеху, прямо на робочому місці. Виконувач обов'язків начальника Кременчуцького РТЦК та СП підполковник Мирослава Волков назвав це чутками.