На комунальних підприємствах міста роздають повістки — Москалик

Сьогодні, 8 грудня, на засіданні депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, управління комунальною власністю, енергозбереження, транспорту та зв'язку директор департаменту ЖКГ міста Іван Москалик повідомив, що на комунальних підприємствах міста роздають повістки.
За словами очільника галузі, тільки Шляхове ремонтно-будівельне управління (ШРБУ) переживає дефіцит кадрів у 30%.
Нагадаємо, 4 грудня в одному з цехів Крюківського вагонобудівного заводу та вручили повістки усім працівникам, починаючи з начальника цеху, прямо на робочому місці. Виконувач обов'язків начальника Кременчуцького РТЦК та СП підполковник Мирослава Волков назвав це чутками.
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