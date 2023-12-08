Коли у кременчуцьких школярів розпочнуться канікули та скільки вони триватимуть

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 183

Діти відпочиватимуть від навчання два тижні

Зимові канікули у кременчуцьких школярів у цьому навчальному році розпочнуться на Різдво — 25 грудня — і триватимуть до 7 січня включно. Таку інформацію починають отримувати діти на їхні батьки від педагогів закладів освіти.

Нагадаємо, сьогодні на сайті «Кременчуцького Телеграфа» з’явилася стаття про те, які школи та садочки міська влада планує реорганізувати.

Також на новорічно-різдвяні свята на площі Перемоги буде встановлена ялинка, натомість не працюватимуть ковзанка та різдвяний ярмарок.

Мерія Кременчука оприлюднила перелік укриттів поблизу площі, щоб під час повітряної тривоги усі відвідувачі ялинки могли перебувати у безпечних місцях.