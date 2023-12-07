Мерія Кременчука оприлюднила схему найближчих до новорічної ялинки укриттів

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7 грудня мерія Кременчука оприлюднила схему найближчих до новорічної ялинки укриттів. За інформацією пресслужби, з міркувань безпеки масових заходів цьогоріч проводити не будуть: на площі не встановлюватимуть сцену та не проводитимуть новорічний ярмарок.

Для ілюмінації не планують використовувати електроенергію з мережі, натомість гірлянди обіцяють підключити до генератора, який надали представники соціально відповідального бізнесу міста.

Нагадаємо, що 2 грудня у Кременчуці почали монтувати головну ялинку на площі Перемоги. 5 грудня начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік заявив, що цьогоріч новорічні свята у Кременчуці проходитимуть без ковзанки та ярмарків, бо у районі площі Перемоги немає відповідних укриттів для населення.