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Кременчук, Культура, Війна

Мерія Кременчука оприлюднила схему найближчих до новорічної ялинки укриттів

Сьогодні, 10:51 Переглядів: 147

Масових заходів на свята не планують

7 грудня мерія Кременчука оприлюднила схему найближчих до новорічної ялинки укриттів. За інформацією пресслужби, з міркувань безпеки масових заходів цьогоріч проводити не будуть: на площі не встановлюватимуть сцену та не проводитимуть новорічний ярмарок.

 

Для ілюмінації не планують використовувати електроенергію з мережі, натомість гірлянди обіцяють підключити до генератора, який надали представники соціально відповідального бізнесу міста.

Нагадаємо, що 2 грудня у Кременчуці почали монтувати головну ялинку на площі Перемоги. 5 грудня начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік заявив, що цьогоріч новорічні свята у Кременчуці проходитимуть без ковзанки та ярмарків, бо у районі площі Перемоги немає відповідних укриттів для населення.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Новий рік ялинка площа Перемоги укриття
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