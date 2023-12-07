Блогерка з Кременчука взяла участь в онлайн проєкті «Супермама»

Кременчужанка, власниця салонів краси та блогерка Наталя Яровенко взяла участь в онлайн проєкті «Супермама».
Вчора, 6 грудня, на телеканалі СТБ вийшов випуск «Супермами» з Наталею Яровенко. В ньому блогерка показала, в яких умовах проживає та про себе.
Нагадаємо, що 4 вересня 2020 року, блогерка потрапила у дорожньо-транспортну пригоду. Наречений блогерки, який був за кермом, загинув на місці разом з ще однією пасажиркою, а Наталя отримала значні травми та потрапила до реанімації.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.