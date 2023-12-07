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Кременчук, Шоу-бізнес

Блогерка з Кременчука взяла участь в онлайн проєкті «Супермама»

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 169

 

«Я — мама, яка ламає стереотипи про материнство»

Кременчужанка, власниця салонів краси та блогерка Наталя Яровенко взяла участь в онлайн проєкті «Супермама».

Вчора, 6 грудня, на телеканалі СТБ вийшов випуск «Супермами» з Наталею Яровенко. В ньому блогерка показала, в яких умовах проживає та про себе.

— Я — мама, яка ламає стереотипи про материнство, — зазначила Наталя Яровенко у шоу.

Нагадаємо, що 4 вересня 2020 року, блогерка потрапила у дорожньо-транспортну пригоду. Наречений блогерки, який був за кермом, загинув на місці разом з ще однією пасажиркою, а Наталя отримала значні травми та потрапила до реанімації

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Автор: Дарія Згура Відео: СТБ
Теги: мама блогери шоу проєкт
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