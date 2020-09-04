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Кременчук, Благодійність

Необхідна допомога кременчужанці, яка з нареченим розбилися в страшній аварії

Сьогодні, 07:19 Переглядів: 3 260

 

Хлопець загинув на місці, а дівчина зараз знаходиться в реанімації

Кременчужанка, власниця салонів та блогерка Наталя Яровенко потрапила в ДТП та потребує допомоги в лікуванні. На жаль, її наречений Максим загинув на місці. 


Зараз Наталя перебуває у важкому стані в реанімації, друзі оголосили у соцмережах збір коштів на її лікування. 


Картка: 4149 4991 2717 7523 (Яровенко Сергій Миколайович – батько дівчини) та 5168 7574 1239 7764 (Фільченко Дар'я - сестра)


Нагадаємо, що 4 вересня близько 20.00 на автодорозі Київ – Харків, неподалік Решетилівки, зіштовхнулися автомобіль Daewoo Lanos та вантажний автомобіль Tata. Внаслідок ДТП водій та пасажирка автомобіля Daewoo Lanos загинули на місці події, друга пасажирка автомобіля Daewoo Lanos 1996 р.н. та водій вантажівки отримали тілесні ушкодження та були доставлені до Решетилівської міської лікарні.


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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога помощь благотворительность
компанія «Інтера Люкс»

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