«Який газопровід на площі?» Земельна суперечка довкола будівництва у Кременчуці

Сьогодні, 07:58 Переглядів: 1 660 Коментарів: 3

На сесії міськради 3 вересня виник конфлікт навколо нового будинку, що зводять фактично на площі Перемоги. Чи потрібен там газопровід? І чи не перетвориться площа на парковку?

Довкола будівництва житлового будинку на площі Перемоги виник конфлікт під час розгляду питання на сесії Кременчуцької міськради. Так, проєкт рішення з питання №38 доповнили пунктом про надання дозволу ТОВ «Житлоінвест» на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0022 га для прокладання газопроводу в районі вул. Ігоря Сердюка, 1 та вул. Коцюбинського. Фактично вулиці сходяться під кутом на площі Перемоги, де кременчужани й бачать новобудову.





Ескізний проєкт будівлі





Фракція РПЛ відмовилася голосувати за цей проєкт (і про її наміри мер знав заздалегідь). Натомість міський голова Кременчука Віталій Малецький заявив, що у залі «критична маса» депутатів для прийняття земельних рішень, і попросив голів інших депутатських фракцій мобілізувати всіх членів фракцій, які є «у межах досяжності», повернутися на сесію для голосування.





- Ми вважаємо, що це ненормально забудовувати площу. Така наша позиція. Збирати і кликати депутатів – це неправильно, Віталій Олексійович, - від імені фракції РПЛ виступила Піддубна. - Який газопровід на площі?





Депутат Дмитро Кавунник додав, що було великою помилкою дозволити це будівництво. І заявив, що біля будинку, що зводиться, немає землі для паркомісць. Відповідно, мешканці, які куплять там квартири, паркуватимуться на площі Перемоги.





Депутат Микола Порицький дорікнув радикалам: чому мовчали раніше? Адже будівництво все одно вже йде. (Тобто земля під нього виділена раніше).





За пропозицією секретаря міськради Юрія Гриценка, за суперечливе питання №38 провели сигнальне голосування за основу (було 23 голоси). Врешті тією ж кількістю (мінімальною для ухвалення рішення) питання прийняли за основу.





Під час суперечки з приводу будинку на площі мер Віталій Малецький зазначив, що містобудівні умови та обмеження на цей об’єкт видані ще в 2013 році. Планується 10 поверхів разом з мансардним, повідомив мер.





Після суперечок рішення в цілому (разом з іншими земельними) депутати ухвалили 23 голосами. Радикали не голосували. До речі, у 2009 році йшлося про 14-поверхівку поблизу площі Перемоги - ми знайшли архівний матеріал на нашому сайті про плановані висотки. Земля у кутку площі виділялася ТОВ «Житлоінвест» ще в 2008 році, але багато років там стояв паркан.









Нагадаємо, планується й будівництво собору на площі Перемоги. Та висотка зросте раніше.