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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Кременчуцькі борці стали призерами чемпіонату України серед кадетів

Сьогодні, 08:42 Переглядів: 387

 

Вітаємо юних спортсменів

3-5 вересня в Харкові відбувся чемпіонату України з греко-римської боротьби серед кадетів. Паралельно з класиками в ПК «Локомотив» ще на трьох килимах змагалися вільники та дівчата.


Двоє кременчуцьких борців вибороли нагороди чемпіонату. 


У ваговій категорії 45 кг Богдан Мирний у фіналі поступився супернику з Маріуполя й завоював срібло чемпіонату. Учень 6 гімназії та КДЮСШ «Авангард» виступав під керівництвом тренерів Коханевича та Дронова. 


1. Дементієв Микита. Донецька обл., Маріуполь / СДЮШОР «Узуна» (тренери Годлевський, Бутенко)
2. Мирний Богдан. Полтавська обл., Кременчук / КДЮСШ «Авангард» (тренер Коханевич А.)
3. Топалов Дмитро. Запорізька обл., Запоріжжя / КДЮСШ «Динамо» (тренер Чернишов Р.І.)
3. Стамат Руслан. Миколаївська обл., Миколаїв / ВУФК МОНУ (тренер Вапнер В.Г., Белобаба С.Б)


 

Владислав Іваніна на цей раз посів третє місце в чемпіонаті. У ваговій категорії 71 кг вихованець школи-інтернату ім. Піддубного тренується під керівництвом тренера Бузькова. 


1. Соболь Станіслав. Дніпропетровська обл., Кривий Ріг / СК (тренери Мальцев С.В., Дараган С.М.)
2. Григор’єв Антон. Харківська обл., Харків / «Волна» (тренери Клінцов В.А., Протопопов Ю.Л.)
3. Мелик‐Казарян Ерик. м. Київ / КДЮСШ «ШС» (тренер Капінос С.М.)
3. Іваніна Владислав. Полтавська обл., Кременчук / «ЛІФІКС» (тренер Бузько С.)


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Автор: Альона Душенко
Теги: греко-римська боротьба
компанія «Інтера Люкс»

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