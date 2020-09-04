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Із третього разу депутати дозволили оренду землі під «Європейською медициною» на вул. Театральній

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 1 297 Коментарів: 1

 

Де факто земля використовується з порушенням цільового призначення

На останній сесії міськради, що відбулася третього вересня, депутати таки дали дозвіл на передачу в оренду строком на один рік земельної ділянки площею 1875 кв. м на вулиці Театральній, 46-Б «для експлуатації та обслуговування адміністративно-торговельного комплексу». Землю передали ТОВ «Фірма «Елмар». За неї встановили плату в розмірі 5% від грошової оцінки землі щорічно.


Йдеться про ділянку під новозбудованим центром «Європейська медицина», навколо якої на попередніх сесіях вирував скандал. Суть суперечок: земля свого часу надавалася для будівництва адміністративно-торговельного комплексу, натомість там розмістився лікувальний заклад, причому замість 2 поверхів збудовано 4. Найактивніше проти ухвалення рішення на користь ТОВ «Фірма «Елмар» виступав на попередніх сесіях депутат Костянтин Терещенко. А його тезка – депутат Денис Терещенко навіть пропонував знести «зайві» поверхи.


Знести 4 поверхи новобудови на вулиці Театральній: про що говорить нам скандал у сесійній залі


Депутати вдруге не надали в оренду землю під «Європейською медициною» на вул. Театральній у Кременчуці


На відміну від них, голова бюджетної комісії Олександр Плескун пропонував надати землю в оренду, підкресливши, що в інших питаннях депутати «закривають очі» на порушення.


І от це сталося: скандал вщух, депутати «закрили очі» - і на останній сесії взагалі без обговорення таки виділили в оренду землю ТОВ «Фірма «Елмар». Щоправда, не на 49 років, як пропонувалося раніше, а на рік. Рішення ухвалювалося в пакеті з іншими про оренду земель. За період, коли термін попереднього договору оренди вичерпався (з 11.02.20 р.), фірмі донарахують плату – це прописали в рішенні сесії.

  

Ймовірно, орендар працюватиме над тим, щоб внести зміни до Генплану міста, змінивши цільове призначення ділянки на Театральній.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: депутати міська рада сесія земля Європейська медицина Елмар
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

591
VsegdaProtiv:
Сьогодні, 12:16

Занесли всем, кому надо было за 3 голосования, вот и дали...


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