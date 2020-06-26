Депутати вдруге не надали в оренду землю під «Європейською медициною» на вул. Театральній у Кременчуці

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 1 275 Коментарів: 4

Два земельні питання, пов'язані з новобудовою, зняли з розгляду

Депутати Кременчуцької міськради на сесії 25 червня вдруге відмовили ТОВ «Елмар» у земельних питаннях. Йдеться про земельну ділянку на вулиці Театральній, 46 Б, де вже розмістився центр «Європейська медицина».









На сесії міської ради депутати не проголосували за два земельні проєкти рішення:

не включили до порядку денного питання про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою щодо меж земельної ділянки;

зняли з розгляду питання в оренду землю під новобудовою.



Нагадаємо, ТОВ «Елмар» отримувало ділянку для будівництва адміністративно-торговельного комплексу. Натомість там звели медичний центр — тобто ділянка використовується не за цільовим призначенням. На минулій сесії з цього приводу виник скандал.

Цього разу фракція «Рідне місто» під час сесії взяла перерву для консультацій. (Депутат «Рідного міста» Олександр Плескун на минулій сесії наполягав на голосуванні на користь ТОВ «Елмар»). Після кулуарних консультацій спірні питання про землю таки не затвердили.

Мер Віталій Малецький висловив сподівання, що фірмі вдасться «врегулювати деякі питання» до наступної сесії. Які це «деякі» - він не уточнив.